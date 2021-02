Äänestä kauneimmat villasukat lukijoiden upeista taidonnäytteistä!

Stiina Hovi

"Yksivärisiä, kuviottomia sukkia en suostu tekemään, ei vaan kiinnostus riitä, tarvitsen haasteita."

Maaseudun Tulevaisuus pyysi lukijoitaan lähettämään kuvia kauneimmista villasukistaan. Ihania kuvia tulikin monta, kiitos kaikille osallistujille!

Osallistujat kertovat kutoneensa sukkia itselleen, lahjaksi rakkailleen ja kiitokseksi. Sukissa näkyvät neulojan luonteen lisäksi lahjan saajan kiinnostuksen kohteet ja luonteenpiirteet.

Leena Viitaharju Kurikasta kertoo innostuneensa sukkien kutomisesta pari vuotta sitten.

”Kirjoneulesukkia on aina monet yhtäaikaisesti tekeillä. Yksivärisiä, kuviottomia sukkia en suostu tekemään, ei vaan kiinnostus riitä, tarvitsen haasteita. Myös pitsi- ja palmikkoneulesukkia teen välillä.”

Haasteiden kaipuu näkyi myös kaikissa muissa toimituksiin lähetetyissä sukissa. Mitkä niistä ovat sinun mielestäsi kauneimmat? Palkitsemme eniten ääniä saaneen kirjapalkinnolla.

<section><h2><h2><strong>&Auml;&auml;nest&auml; kauneimmat villasukat!</strong></h2></h2><p>MT pyysi lukijoiltaan kuvia neulomistaan sukista, joista on tullut erityisen kauniit. &Auml;&auml;nest&auml; kauneinta paria!</p></section><section><h2>Essi Kangosjärvi Muoniosta kutoi nämä kauniit sukat koriin kertyneistä langan lopuista, joista ei olisi enää saanut kokonaisia sukkia aikaiseksi.</h2></section><section><h3>Marianne Gråbbil-­Hakkolan kauneimmissa sukissa yhdistyvät itse tehdyt 35 vuotta sitten kudotut säärystimet ja jonkun toisen kutomat, uudet villasukat.</h3></section><section><h3>Minna Översti neuloi nämä sukat viime jouluna lahjaksi ­metsurienolleen. Eläkkeelläkin on sitten metsän sävyt lähellä.</h3></section><section><h3>Päivi Määttä Puolangalta neuloi nämä Ylpeys ja ennakkoluulo -sukat rakkaudella tyttärelleen.</h3></section><section><h3>Tarja Ala-Hakula Eurasta neuloi nämä kauniit kissasukat.</h3></section><section><h3>Hannele Turakaisen kauneimmissa sukissa on hieno palmikkokuvio.</h3></section><section><h3>Tiina Ilmivalta neuloi nämä sukat kiitokseksi Ulla Kauhaselle, joka maalasi kuvan pupu­taulun Ilmivallan tyttärelle joulu­lahjaksi.</h3></section><section><h3>Ritva Mikkonen ei tyytynyt pelkästään neulomaan hienoja sukkiaan vaan myös värjäsi langat itse verihelttaseitikillä, samettijalalla, lupiinin kukilla, lepän kävyillä, sipulinkuorilla ja koiranputkella</h3></section><section><h3>Leena Viitaharju Kurikasta innostui sukkien kutomisesta pari vuotta sitten. Kuva on otettu Kurikan kirkon talvihaudan edessä, sukkien mallin nimi on Heinikkälät.</h3></section><section><h3>Minna Uusi-Eskola neuloi nämä sukat äidillensä äitien­päivälahjaksi. Mallina on Niina Laitisen äitienpäiväsukat vuodelta 2019.</h3></section>