Arvaatko mikä kirja julkaistaan savoksi tällä nimellä: Ee mikkään kaaheen iso ruununperillinen

Juho Leskinen

"Aenuvastaan syvämmellään näkköö hyvin", todetaan savonkielisessä Pikku prinssissä.

Antoine de Saint-Exupéryn kirjoittama Pikku prinssi -klassikkoteos on nyt käännetty savoksi. Kustantamo Kirjokansi julkaisee maaliskuun alussa vieremäläistaustaisen Minna Ronkaisen kääntämän teoksen nimellä Ee mikkään kaaheen iso ruununperillinen.

"Siinä missä suomalainen käyttää viisi kirjainta sanoakseen ”pieni”, savolainen kuvailee asiaa 19 kirjaimella huomattavasti laveammin sekä täsmällisemmin", kerrotaan Kirjokannen tiedotteessa.

Joensuulaisen kustantamon mukaan savonkielinen käännös kunnioittaa alkuperäistä tarinaa, mutta tuo sen kerrontaan samalla tahtoen ja tahtomattaan uusia ulottuvuuksia. Kirjassa nähdään alkuperäisestä versiosta tuttu kuvitus.

Antoine de Saint-Exupéryn Pikku prinssi (ransk. Le Petit Prince) on yksi maaliman suosituimmista kirjoista. Kirja on kaikkien aikojen käännetyin ei-uskonnollinen kirjallinen teos, ja se on käännetty yli 300 kielelle.

Myös kirjan tunnetuin lause on kääntynyt sujuvasti savoksi: "Aenuvastaan syvämmellään näkköö hyvin."