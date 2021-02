Mitä kuuluu huonekasveille? Näillä vinkeillä hoidat ne taas kasvukuntoon

Säde Aarlahti

Talvi on kasveille stressaavaa aikaa.

Talvi on huonekasveille stressaavaa aikaa. Valoa on vähän, mutta sisäilma on usein lämmintä ja kuivaa. Lisäksi kasvit sijoitellaan yleensä ikkunoiden äärelle eli patterien päälle. Talven lepovaihe onnistuisi paremmin viileässä tilassa.

Biolan muistuttaa tiedotteessaan, kuin viherkasvit saadaan elvytettyä uuteen kasvukauteen.

"Valonpuutteesta kärsivät herkimmin kirjavalehtiset kasvit, koska niillä on vähemmän kasveille elintärkeää lehtivihreää. Jos haluat sisustaa viherkasveilla sisemmällä huoneessa, hanki kasvivalo tai valitse joku vähäisessä valossa toimeentuleva viherkasvi, kuten anopinkieli, herttaköynnösvehka, palmuvehka, tuonenkielo tai viirivehka", Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula vinkkaa.

Talven pölyt saa parhaiten huuhdottua viherkasveista viemällä ne suihkuun. Puhtaat lehdet pyydystävät kaiken saatavilla olevan auringonvalon tehokkaammin kasvin käyttöön.

Huonekasvien keväthuolto aloitetaan leikkaamalla talven aikana ruskettuneet lehdet pois. Myös pitkäksi venähtäneet versot lyhennetään.

Köynnöstävät kasvit, kuten hopeaköynnös, juorut ja kultaköynnös saattavat kasvattaa talvella pitkiä versoja, joissa on vain vähän lehtiä. Keväällä versot lyhennetään, jotta kasvu tuuheutuu.

Leikatuista versoista voi juurruttaa uusia kasveja. Sellaisen saa myös pitkäksi venähtäneen jukkapalmun tai traakkipuun lyhennettävästä latvaosasta. Poisleikatun latvaosan voi laittaa maljakkoon ja istuttaa multaan sitten, kun siihen on kasvanut juuret.

Huonekasvien multa kannattaa yleensä vaihtaa vuosittain, vaikka sen ruukku ei vielä olisikaan jäänyt pieneksi.

"Ruukussa multa maatuu vähitellen ja samalla se tiivistyy. Tiivistyneessä mullassa kasvin juuret eivät saa happea ja ne voivat kuolla", Kerttula varoittaa.

"Lisäksi kasteluvedestä ja lannoitteista kerääntyy multaan vähitellen haitallisia määriä kalkkia ja suoloja. Kun mullan suolapitoisuus nousee, kasvi ei enää saa riittävästi vettä."

Lisäravinteita kasvit saavat lannoituksesta, joka kannattaa huomioida erityisesti, jos huonekasvit alkavat näivettyä.