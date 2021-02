Vuoden turhautumisen jälkeen alkoi tapahtua: maatilaa etsivä Pia Aavaila sai kahdessa viikossa yhteydenotot 12 tilalta

Jarkko Sirkiä

Espoolainen Pia Aavaila on saanut viime viikkoina useita yhteydenottoja tiloilta, jotka etsivät ostajaa.

Muutama viikko sitten espoolainen Pia Aavaila oli turhautunut. Hän oli jo vuoden etsinyt ostettavaksi maatilaa, mutta seinä tuli vastaan kerran toisensa jälkeen.

Hänellä ei ole suvussaan maanviljelijöitä, joten sukupolvenvaihdos ei tullut kyseeseen. Vapailla markkinoilla olevat tilat taas oli yleensä pilkottu pienemmiksi osiksi, mutta Aavaila etsi nimenomaan kokonaista tilaa.

Alan asiantuntija kehotti häntä ottamaan yhteyttä Maaseudun Tulevaisuuteen. Kun Aavailan haastattelu oli julkaistu MT:n verkkosivuilla ja printtilehdessä, alkoi tapahtua.

Tähän mennessä MT:n toimitukseen ja ilmoitusmyyntiin on ottanut yhteyttä 12 henkilöä, jotka ovat etsimässä tilalleen ostajaa tai yhteistyökumppania.

"Olen oikeasti häkeltynyt tästä. Tammikuussa tuntui, että hakkaan päätä seinään unelmani kanssa, mutta nyt tarjouksia on tullut niin monta, etten ole vielä ehtinyt olla kaikkiin edes yhteyksissä", Aavaila kertoo.

Aiemmassa haastattelussa Aavaila kertoi, että hänen on ollut hankala tehdä suunnitelmia mistään, koska hänellä ei ole ollut tilaa, jonka perusteella laskelmia voisi tehdä.

Useat Aavailalle tarjotut tilat ovat olleet sellaisia, joita hän oli alun perin ajatellutkin, eli hän on päässyt myös laskelmien pariin. Valtaosa tiloista on lisäksi hänen alkuperäisen maantieteellisen rajauksensa sisällä, eli Etelä-Suomessa.

Aavaila toivoo, että ProAgria Itä-Suomen Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeen oppeja saadaan ammennettua myös muualla Suomessa, sillä tilat selvästikin etsivät ostajaa myös muualla maassa.

Tähän mennessä Aavaila on keskustellut seitsemän myyjän kanssa. Hän on myös ollut mielissään, että hän on pystynyt IT-alalla saamansa työkokemuksen turvin antamaan puhelimessa vinkkejä ja neuvoja myös niille, joiden tilat eivät ole olleet ihan sitä, mitä hän etsii.

Hän on ollut yhteyksissä myös toiseen samassa tilanteessa olevaan henkilöön, joka hänkin etsii itselleen tilaa.

"Etsimme periaatteessa samankaltaisia tiloja, mutta ajatuksemme eivät muuten ole kilpailevia. Toivottavasti tämä toinenkin henkilö pääsee eteenpäin tilanostoaikeissaan."

Aavailalle tarjotut tilat ovat olleet valtaosin sellaisia, jossa omistajanvaihdoksella ei ole tulipalokiire. Siitä Aavaila on mielissään, sillä hän ajattelee omistajanvaihdosasiaa kolmikantana, jonka osapuolina ovat hän itse, myyjä sekä ProAgria.

"Haluan selvittää kaikki tekniset ja juridiset kiemurat ja mahdollisuudet. Onko esimerkiksi tilakauppa ainoa ratkaisu, vai olisiko jokin yhteystyökuvio mahdollinen?"

Aavaila naurahtaa, että ainakin yksi asia on nyt todistettu oikeaksi.

"Ajattelin, että jos minä haluaisin ostaa kokonaisen tilan, varmaan joku haluaisi sellaisen myydä. Ilmiselvästi näin on."

Lue lisää:

Pia Aavaila etsii unelmien maatilaa, mutta ostopuuhat kaatuvat kahteen asiaan: "Huonona päivänä tuntuu, että kaikkeen muuhun yrittäjyyteen kannustetaan"

Jos sukupolvenvaihdos ei ole mahdollinen, ollaan herkkien aiheiden äärellä – "Kaikkein harmillisinta on se, jos päätös omasta ja tilan tulevaisuudesta tehdään myöhään"

Sukupolvenvaihdoksen aiheuttamat umpisolmut auki vertaisryhmissä – ensimmäiset tapaamiset ensi viikolla

Tutkimuksen mukaan stereotypiat kahlitsevat maaseudun yrittäjyyttä – perinteisessä käsityksessä usein mukana "villit pojat" ja yksi ura