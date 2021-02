Traktorimies auttoi jälleen yhden auton ojasta: "Yhtä hyvin ajovirhe voi sattua oman kylän väelle tai mökkiläiselle"

Pyry Rannanmäki

Kurulainen Reino Anttila on yksi kyläteiden ritareista. "Joka talvi on näitä nähty useampikin. Tärkeintä ettei tule vakavia vahinkoja", pohtii Anttila.

Eteläsuomalaisten hiihtolomaliikenne on käynnistynyt lumisateisissa tunnelmissa. Lumi yllättää jälleen autoilijoita myös kapeilla mökkiteillä.

Onneksi kyliltä löytyy Reino Anttilan kaltaisia traktorimiehiä, jotka tulevat apuun.

"Tämäkin oli pienestä kiinni. Reuna imaisi kapealla tiellä, kun kuljettaja ei ihan tiennyt kuinka läheltä ojan reunaa aura on ottanut. Onneksi edessä oli vain pehmeää lunta", kuvailee Anttila tuoretta tilannetta Ylöjärven Kurussa.

"Tärkeintä ettei tule vakavia vahinkoja. Yhtä hyvin ajovirhe voi sattua oman kylän väelle tai mökkiläiselle."

Puntasjärven mökkiläiset osaavat soittaa Anttilaa apuun, sillä mies on kaikille tuttu hoidettuaan vuosikymmeniä tiekunnan asioita.

"35 vuotta hoidin tiekunnan asiaa. Siinä sitten oppi melkein kaikki tuntemaan, kun on melkein 50 osakasta tiekunnassa."

"Ihan hetkessä en aina ole paikalla. Vähän aikaa voi mennä, että saa vähän konetta lämmitettyä. Mutta aina on saatu autettua ihmiset. Joka talvi on muutama näitä. Vuosien mittaan on aika monta autoilijaa tehnyt aivan saman virheen näilläkin teillä."

Perjantai-iltana päivän aikana oli satanut jo toistakymmentä senttiä lunta ja lisää oli luvassa läpi viikonlopun. Reino Anttila muistuttaa hiihtolomalaisia olemaan varovaisia kyläteillä.

"Malttia sinne liikenteeseen, ettei reuna imaise. Kun keli on huono, ei saa olla liikaa kiirettä."

"Suurin osa kuljettajista osaa ajaa talvikelissä, mutta ei siinä isoo virhettä tarvitse tehdä niin äkkiä on ulkona. Kun pikkuisen kun ajaa liian reunaan, siitä lähtee sitten menemään. Kun auto haukkaa reunasta, sinne menee."

Kurun Riuttaskylä on siitä erikoinen paikka, että paikallisten mukaan talvi tuntuu aina talvelta.

"Tämä on Pirkanmaan korkeinta kohtaa. Korkeutta on yli 220 metriä. En tiedä Pirkanmaalla kuin Juupavaaran, missä on se laskettelukeskus ollut, joka on korkeampi. Täällä riittää aina lunta."

"Vuonna 1984 täällä oli tilastojen mukaan 1,55 metriä lunta. Tää oli silloin suomen lumisin paikka. Oli se mettähomma silloin aika vaikeeta, kun puu piti kaivaa näkyviin."

Uusi-Anttilan tilalla Kurun Riuttaskylällä asuva Reino Anttila on Maaseudun Tulevaisuuden pitkäaikainen tilaaja. Paperilehteä luetaan tilan keittiönpöydän ääressä.

"Isäukko sanoi, että vaari sen on tilannut jo vuonna 1937. Kaikki muut lehdet ovat olleet katkolla, Maaseutu ei koskaan."