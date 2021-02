Muutama viikko lähes hengen vieneen työtapaturman jälkeen maanviljelijä Mikko Koskela esitteli tanssikurssilla tapaamalleen Päiville sadunlukutaitojaan – nyt reilut pari vuotta myöhemmin he ovat naimisissa ja Mikko on lukenut ja äänittänyt puolisonsa kirjoittamat 150 satua

Reilut pari vuotta sitten syyskuussa 2018 oululainen viljelijä Mikko Koskela oli retkellä Manamansalon saaressa Pohjois-Pohjanmaalla yhdessä hiljattain tanssikurssilla tapaamansa satukirjailija Päivi Honkakosken kanssa. Retkellä Koskela kehaisi Honkakoskelle olevansa erinomainen sadunlukija.

Tuon retken aikana heidät yllätti sadekuuro, ja parin odottaessa sateen laantumista Honkakoski pyysi Koskelaa lukemaan yhden kirjoittamansa sadun ääneen kännykänsä näytöltä. Sadusta Koskela suoriutui niin hyvin, että Honkakoski paljasti hänelle tehneensä nettiin 150 sadun kokoelman. Honkakoski oli saanut ympäri maailmaa viestejä, joissa toivottiin, että kaikki kokoelman sadut olisi mahdollista saada myös ääneen luettuna.

Muutaman kuukauden päästä tuosta yhteisestä retkestä, joulun 2018 jälkeen Koskela ja Honkakoski aloittivat 150 sadun urakan. Urakasta suoriuduttiin sen verran mallikkaasti, että nykyisin pari on naimisissa ja Honkakoski on muuttanut nimensä Koskelaksi. Ja sadut on julkaistu Satusaapas-sovelluksessa.

Tilanne voisi nyt olla aivan toinen, sillä Mikolle sattui vain muutama viikko ennen retkeä vakava työtapaturma. Mikko tippui puimurin hytin päältä niskoilleen, mutta selvisi kuin ihmeen kaupalla hengissä ja säilytti liikuntakykynsä.

"Oli sadasosamilleistä kiinni, että olisin joko kuollut, vihannes tai neliraajahalvaantunut", Mikko kertaa reilun parin vuoden takaisia tapahtumia.

Mikko kertoo miettineensä tuolloin, että jos hän olisi oikeasti halvaantunut, mitä Päivi olisi tehnyt tai miten hän olisi asiaan reagoinut.

"Tänä päivänä – häneen tutustuttuani – tiedän, että hän olisi jäänyt rinnalleni joka tapauksessa", hän sanoo.

Viljelijänä toimiva Mikko ja balettikoulua pyörittävä Päivi saattoivat sadut julkaisukuntoon vapaa-aikanaan. Mikko vastasi satujen lukemisesta ja Päivi toimi eräänlaisessa tuottajan roolissa, jotta lopputuloksesta saatiin halutunlainen.

Satujen lukeminen ei ollut Mikolle mikään uusi juttu ennen äänitysprojektiakaan. Hän laskee lukeneensa omille lapsilleen vähintään 20 000 sivua kirjoja ääneen.

Sadut äänitettiin Koskeloiden kotiin rakennetussa studiossa.

Kaikkiaan 150 sadun lukemiseen ja äänittämiseen meni aikaa puoli vuotta niin, että sadut täyttivät suuren osan sekä Mikon että Päivin vapaa-ajasta. Satuja luettiin 2-5 kappaletta päivää kohden pari päivää viikossa. Sadut äänitettiin Koskeloiden kotiin rakennetussa studiossa.

Usein satuja luettiin lauantaisin ja torstaisin aamulla. Aikataulut päätettiin käytännössä Päivin työaikojen mukaan.

"Koska Mikko taas tunsi olevansa parhaassa vireessä aamupäivällä, ei mielellään otettu iltapäiviä", Päivi kertoo.

Harvoin tilanne oli se, että satuja päätettiin sattumalta alkaa lukea, vaan yleensä lukeminen oli tiedossa jo edellisenä päivänä.

Yhden sadun lukeminen, äänittäminen ja äänityksen editointi vei kokonaisuudessaan aikaa parhaimmillaan hieman vajaan tunnin. Alussa aika oli noin kaksinkertainen, kun oikeita työtapoja harjoiteltiin.

Kuten todettua, Koskelat tekivät satuprojektin vapaa-ajalla. Mikon mielestä se, että projekti tehtiin vapaa-ajalla, on lopputuloksen kannalta etu.

"Siitä ei olisi noin hyvä tullut, jos se olisi ollut enemmän työn omaista", hän sanoo.

On myös syytä huomioida se, että mikäli satuja olisi luettu kahdeksan tuntia viikossa ja viisi päivää viikossa, se olisi ollut nykyistä ratkaisua rankempaa.

Jotta satujen lukeminen ja niihin eläytyminen sujui mahdollisimman mallikkaasti, tehtiin käsikirjoitukseen satuhahmoja koskevia merkintöjä.

Satujen äänittämistä Mikko kuvailee mielenkiintoiseksi, hauskaksi, mutta myös raskaaksi projektiksi. Intensiivisyytensä vuoksi satujen lukemista pystyi tekemään kerrallaan kolmesta neljään tuntia.

"Jossain vaiheessa, jos oli vähän väsynyt, siitä lukemisesta ei tullut enää mitään, eikä se kuulostanut kovin hyvältä", hän sanoo.

Saduissa esiintyy mitä erilaisempia hahmoja hiiristä aina avaruusolioihin. Koska Mikko halusi lukiessaan eläytyä satujen maailmaan ja hahmoihin, oli pyrkimyksenä myös sopeuttaa ääni näihin hahmoihin.

"Ehkä aamunkarhealla kurkulla hiiret ja keijukaiset olivat selvästi haastavimpia, mutta niistäkin kunnialla mentiin", Päivi nauraa.

Oman haasteensa lukemiseen toi myös se, että saduissa saattoi esiintyä vaikkapa hiiriperhe, joten sekä nuorille että vanhemmille hiirille oli oltava oma äänensä.

"Hiiriäidin ääni pitää olla tietenkin eri kuin pienten hiirien", Mikko huomauttaa.

Vaikka sadut pysyivät käytännössä muuttumattomina äänitysprojektin aikana, sallittiin lukijalle pieniä taiteellisia vapauksia.

"Mikolla oli lupa omia piipityksiään, murahduksiaan ja naurahduksiaan lisätä sinne tekstin sekaan. Jos tuntui, että hiiri piipitti tai leijona oli vaikka hengästynyt, sen sai sinne väliin tehdä", Päivi kertoo.

Pariskunnan työnjako satu-urakassa oli selkeä. Mikko vastasi satujen lukemisesta ja Päivi toimi eräänlaisessa tuottajan roolissa, jotta lopputuloksesta saatiin halutunlainen. Äänitysten välissä Päivi esimerkiksi kirjoitti satuihin pienet esittelytekstit sillä aikaa, kun Mikko huolehti äänitysten tallentamisesta.

Mikko ja Päivi lupaavat, että myös aikuiset voivat saada jotain irti Satusaappaan saduista, vaikka ne toki on lähtökohtaisesti tehty lapsille. Yksi esimerkki tällaisesta sadusta, josta aikuinenkin löytää niin sanottuja koukkuja, on parkkihallissa olevasta lohikäärmeestä kertova satu.

"Siinä oli sellainen kohta, että aikuiset nauravat ja lapset vain kuuntelevat silmät pyöreinä", Mikko paljastaa.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että Mikko nähdään ääninäyttelijän roolissa jossain elokuvassa. Ainakaan hän ei suoralta kädeltä tyrmää ajatusta ääninäyttelijän urasta.

"En sano mihinkään, että ei, mutta varmaan ne ovat näitä Päivin juttuja, joita minä teen, jos jotakin on tullakseen. En kyllä varmasti usko, että kieltäytyisin", hän sanoo.

Kaikkein vaikeinta satujen lukemisessa on Mikon mielestä sopiva lukunopeus ja oikeanlaiset äänenpainot, jotta sadun henki ja ydinasia välittyvät juuri niin kuin kirjailija on niiden halunnut lapsille välittyvän.

"Tämä on varmaan myös yleinen näyttelijäntyön haaste, että tuleeko kirjoitettu teksti ulos sillä tavalla kuin se on alun pitäen tarkoitettu", Mikko pohtii.

Päivi huomauttaa, että oman haasteensa toi myös satujen suuri määrä, kun ensimmäisen ja toisen sadun jälkeen jäljellä oli vielä 148 kappaletta.

Koskaan satuprojektin aikana kummallekaan ei tullut sellainen olo, että tekisi mieli lyödä hanskat tiskiin. Päivi myöntää kuitenkin, että hän äänitysten jälkeen hieman kärsimätön sen suhteen, että sadut saataisiin julki.

"Mobiilisovelluksen tekninen kehittäminen ja sovelluskauppojen valikoimiin saanti veivät enemmän aikaa kuin olin ajatellut, niin siinä oli malttamaton ja halusi nähdä ne jo valmiina", hän sanoo.

Mikko huomauttaa, että vasta tutustuneella pariskunnalla olisi projektin aikana ollut monia mahdollisuuksia riidellä, mutta riidoilta kuitenkin vältyttiin.

"Kummallakaan ei ollut missään vaiheessa sitä, etteikö tätä tehtäisi", hän vakuuttaa.

Pariskunta kuvailee, että heidän yhteistyönsä kehittyi puolen vuoden aikana, ja tutustumisen aikana he näkivät, että pystyvät toimimaan hyvin yhdessä.

"Otin lukijana sellaisen roolin, että Päivi on selkeästi ohjaaja ja tuottaja, ja minä olen siinä lukemisessa maailman paras. Päivi ei missään vaiheessa sanonut minulle, miten pitää lukea, mutta hän halusi, että se kuulostaa joltain tietyltä", Mikko kuvailee yhteistyötä.

Satu-urakka vahvisti Koskeloiden suhdetta. "Kyllähän tämä vahvasti lähensi meitä", Päivi myöntää.

"Siinähän sai vähän toisen luonteestakin käsitystä", Mikko huomauttaa.

Päivi sanoo asian suoremmin.

"Kyllähän tämä vahvasti lähensi meitä. Ehkä jopa nopeammin tutustuttiin, mitä muuten oltaisiin tutustuttu", hän toteaa viitaten äänitysprojektin mukanaan tuomaan runsaaseen yhdessäoloon.

Päivillä on Mikon satutaidoista lähes yksinomaan vain hyvää sanottavaa.

"Satukirjailijaan teki erittäin suuren vaikutuksen, että mies pystyi heittäytymään noin täysillä satuihin", Päivi kehuu.