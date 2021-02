Mikä tekee lepakoista vaarallisten virusten hautomoita?

Avainasemassa on, että lepakko on ainoa lentämään kykenevä nisäkäs.

Jukka Pasonen

Lepakon elimistö ei torju viruksia, vaan se sietää niitä vuosikausia ilman ongelmia.

Pandemian aiheuttanut koronavirus on erittäin suurella todennäköisyydellä lepakoista peräisin, sillä monet ihmiselle vaaralliset virukset viihtyvät lepakoissa.

Lepakko on ainoa lentämään kykenevä nisäkäs, ja tämä ominaisuus on avainasemassa virusten viihtymisen kannalta. Lentäminen on lepakoille rankka voimainponnistus. Niiden syke voi lentäessä olla yli 1 000 lyöntiä minuutissa ja kehonlämpö 41 asetta. Lentävän lepakon aineenvaihdunta voi kiihtyä 34-kertaiseksi perustilanteeseen verrattuna.

Lentämisen seurauksena lepakon elimistössä syntyy monenlaisia vaurioita, joiden korjaamiseen sillä on ainutlaatuiset mekanismit. Lepakolla on myös hyvin vaimea tulehdusvaste. Näiden ominaisuuksien vuoksi se ei torju viruksia, vaan sietää niitä elimistössään vuosikausia ilman ongelmia. Todennäköisesti saamme tulevaisuudessakin lepakoilta vaarallisia viruksia urbanisaation jatkuvasti vallatessa niiden reviirejä.

Lähde: Nature 2021

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.