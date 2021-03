Floridassa pääsee joogaamaan kanojen kanssa – Frankenstein pilasi zen-hetken.

Jaana Kankaanpää

Nähtäväksi jää, alkaako kukaan järjestämään Suomessa kanajoogaa. Pitää kuitenkin muistaa, että kana ei ole lemmikki eikä lelu vaan asiallista hoitoa vaativa lintu.

Frankenstein-kukko ei aivan ollut sisäistänyt joogan periaatteita, kun se äänteli kesken zen-hetken. Muuten se käyttäytyi asiallisesi eikä esimerkiksi kiipeillyt joogaavien ihmisten selkään. Kukko ja pari kanaa olivat mukana kanajoogassa, joka järjestettiin Tampan kaupungissa Yhdysvalloissa, kertoo Tampa Bay Times -lehti.

Lehden julkaisemissa kuvissa näkyy, miten kukko ja kanat tepastelevat pitkin joogasalia. Jooga-asentoja ne eivät ainakaan kuvien perusteella tehneet.

Joogaan osallistuneet siivekkäät pestiin ennen joogan alkua. Lisäksi niille laitettiin erikoisvaipat, jotta ne eivät sotke paikkoja.

Joogan järjesti Ybor-yhteisö, joka pitää huolta sinne hylätyistä kanoista. Lehti kertoo, että yhteisön perustivat 1800-pääasiassa Kuubasta, Espanjasta ja Italiasta tulleet maahanmuuttajat.

