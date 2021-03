Islanninhevosvaellukselle koronaa pakoon – Kolin Paimentuvalla pandemiasta on ollut hyötyä: Syrjäinen luonto ja hevoset houkuttavat

Paimentuvalla on riittänyt vilskettä sen jälkeen, kun koronan aiheuttamasta viime kevään alkushokista selvittiin.

Markus Kallies vetää yhden tai useamman issikkavaelluksen päivässä Paimentuvalla.

Kirpakka pakkanen ei haittaa, kun ratsastuksenohjaaja Markus Kallies opastaa islanninhevosvaellukselle tulijoita. Pörröiset hevoset lämmittävät selässä istuvia ja nämä haluavat pitää maskitkin kasvoilla, vaikka ulkoilmassa ja turvavälein se ei olisi tarpeen – mutta maskit lämmittävät.

”Haluttiin tulla tänne Kolille, kun ajomatka pääkaupunkiseudulta on puolet lyhyempi kuin Lappiin”, nimettömänä pysyvä naiskaksikko kertoo. Naiset ovat ensimmäistä kertaa Kolilla ja tulivat vajaaksi viikoksi. Paimentuvan he löysivät netistä.

Molemmat ovat ratsastaneet aiemmin, mutta islanninhevoset ovat heille uusi tuttavuus. He tulivat issikkavaellukselle heti toista kertaa.

Strickerin perhe Kajaanista on myös ensimmäistä kertaa Kolilla. Perheen tarkoitus oli mennä hiihtolomalla Syötteelle, mutta korona muutti suunnitelmat. ”Lappi on suljettu. Katsottiin karttaa ja Pohjois-Karjala oli samanvärinen koronan suhteen kuin Kainuu eli vaalea, niin tuntui turvalliselta”, isä Peter Stricker kertoo.

Viisihenkinen opettajaperhe viettää Paimentuvalla kolme vuorokautta, eikä urheilullista perhettä pakkanen haittaa. Ensimmäisenä päivänä lasketeltiin, toisena hiihdettiin ja kolmantena on tarkoitus mennä issikkavaellukselle. Viisikuukautinen Isla-vauva kulkee hiihtäessä isän perässä ahkiossa.

”Lapset ihastuivat Kolin rinteisiin. Eikä tänne ollut kuin parin tunnin matka Kajaanista”, perhe kiittää.

Strickerin perhe tuli ensimmäistä kertaa Kajaanista Lieksan Kolille ja yllättyi mukavista maisemista ja hiihtomahdollisuuksista. Lapset Leo (oik.) ja Minka hiihtävät äiti Rean ja isä Peterin kanssa ja Isla-vauva kulkee mukana ahkioon kiinnitetyssä turvaistuimessa.

Kolin Paimentuvalle korona-aika on ollut melkoista vuoristorataa. Vuosi sitten keväällä kaikki varaukset peruuntuivat. Huhti-toukokuussa kävi vain yksittäisiä ratsastajia ja majoittujia. Se tuntui pelottavalta, sillä yrittäjä Laura Turunen oli juuri irtisanoutunut sairaanhoitajan työstä jäädäkseen kokonaan matkailuhommiin ja puolisokin oli ottanut virkavapaata. Sitten tulikin täysi stoppi maaliskuusta kesäkuun alkuun.

”Mietimme, että mitähän tästä tulee”, yrittäjäsisarukset Laura ja Teemu Turunen kertovat.

Kunnes tuli kesä. ”Ikinä ei ole ollut niin kiireistä, kysyntä jatkui toukokuun lopusta lokakuun puolelle, kun normaalisti meillä on sesonki heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa”, Turuset toteavat.

Turusten äiti perusti Paimentuvan vuonna 1993, jota sisarukset nyt pyörittävät. Vanhassa aittarakennuksessa olevat kaksi huonetta remontoitiin ja lisäksi kesäaittalaisten wc-suihkutilat. Kesäaittalaisten käytössä on myös yhteiskeittiö. Aamiaista tarjotaan kesäaikaan ja hiihtolomilla.

Teemu ja Laura Turunen jatkavat äitinsä työtä Paimentuvan yrittäjinä.

Viime kesä oli niin vilkas, että paljon piti myydä jopa eioota. Runsas kysyntä on saanut Turuset miettimään lisäkapasiteetin rakentamista ympärivuotiseen käyttöön.

Etelän hiihtolomaviikko oli Paimentuvalla aika samanlainen kuin aiempina vuosina, mutta viikoilla 9 ja 10 on ollut aiempaa enemmän asiakkaita. ”Monesti Pohjois-Karjalan hiihtolomaviikko on meillä hiljainen, mutta nyt sekin on ollut vilkas, kun ihmiset ovat jääneet kotiin ja harrastavat lähialueilla”, Laura Turunen iloitsee.

Paimentuvalla on kolmetoista islanninhevosta. Vanhin on yli 28-vuotias.

Islanninhevosia korona ei juuri hetkauta. Ne viihtyvät kovallakin pakkasella ulkona ja ottavat lumikylpyjä hikisen vaelluksen jälkeen.

”Me eletään täällä kaukana muista, ei korona juuri meidän arkeen vaikuta. Maskeja käytetään lähikontakteissa sisätiloissa ja talleissa ja siivousta on tehostettu. Toimimme suositusten mukaan", Laura Turunen toteaa.