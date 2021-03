Kangalasalan kantrirock-tapahtuma vaakalaudalla – "aika epätodennäköiseltä alkaa näyttää tänäkin vuonna"

Kaijaleena Runsten

Raikussa rokattiin 10-vuotisjuhlien merkeissä vuonna 2018. Peltolan tilan pihapiiriin myytiin viime kerralla kaksi vuotta sitten noin 2 500 lippua.

Kangasalan Raikussa vuosittain järjestettävä kantrirockin tapahtuma R3-festivaali peruttiin viime vuonna. Lupaavalta sen toteutuminen ei näytä nytkään.

”Meillä on valmistelut periaatteessa valmisteltu, mitä on voitu tehdä. Bändit ja infrastruktuurin tarvittavat rakenteet ja varusteet on varattu”, sanoo festivaalin järjestäjä, viljelijä-yrittäjä Riku-Sippo Uotila.

”Alkaa näyttää tämän vuoden osaltakin aika epätodennäköiseltä, jos ihan suoraan sanotaan. Tilanne vain liukuu koko ajan eteenpäin, vaikka kuinka uskotellaan, että tämä on pian ohi.”

Festivaalin ajankohta on 20.–21. elokuuta, eikä lopullista päätöstä sen kohtalosta ole tehty. Lähiviikkoina se on kuitenkin edessä.

”Tapahtumien järjestämisessä on jo itsessään otettava huomioon niin monia sääntöjä, että jos tulee yksikin säädös lisää koronan vuoksi, niin meillä on periaate, että tapahtumaa ei pidetä. Pitäisi olla tieto, että tilanne on siihen mennessä normaali.”

Uotila pitää broileri- ja viljatilaa ja urakoi konetöitä myös muille. Festivaali on kokonaisuudessa yksi osa mutta ei päätyö.

Kustannuksia ei ole hänen mukaansa syntynyt ”hirveän paljon” tapahtuman perumisesta viime vuonna ja nyt epäselvän tilanteen vuoksi.

”Puhutaan vain muutamista tuhansista euroista. Markkinointikuluja on ympäri vuoden. Mutta senkin voi ajatella palvelevan sitä aikaa, kun joskus taas saadaan tapahtuma pidettyä.”

R3-festivaali on järjestetty Uotilan kotitilan pihapiirissä yleisölle viisi kertaa. Ennen se oli pienimuotoisempi, kyläläisille ja tutuille kutsusta järjestetty tapahtuma. 10-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 2018.

”On toki investoitu vuosien varrella rakenteisiin, jotka palvelevat festaria. Niille tietenkin toivoisi käyttöä. Mutta tekniikka sekä lisärakenteet, kuten lavat, teltat ja wc:t, tulevat joka vuosi ostopalveluna”, hän kuvaa.

Toissa vuoden tapahtumassa yleisöä oli kahtena päivänä yhteensä noin 2 500.

Järjestelyt työllistivät reilut sata henkeä, kun mukaan lasketaan esiintyjät sekä paikalla ruokapalvelua tarjonneiden yrittäjien henkilöstö.

Lue myös:

Poikkeusaika on ollut epäreilu tapahtuma-alan freelancereille ja nyt alalla pelätään tekijöiden katoa: "Vuonna 2019 maksoimme lähes 300 ihmiselle palkkaa, vuonna 2020 ehkä 30:lle"

Lavoilla tanssitaan ehkä vasta elokuussa – "Lainaa on saatu, puskurirahan turvin pärjätty, osaa kävijöistä kiellettiin viime kesänä käyttämästä kotitalonsa hissiä"

Alle 50 ilmaantuvuus voisi mahdollistaa kesätapahtumat – työryhmä esitteli suunnitelman tapahtuma-alan paluusta normaaliin