Mille maalle kuuluu Etelä-Amerikan mantereen eteläisin kärki? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 26.03.2021 1. Kuinka paljon on biokaasun energiavero megawattituntia kohden? 2. MTK:n pitkäaikainen metsä­johtaja Juha Hakkarainen vaihtaa uuteen tehtävään. Mikä yhtiö palkkaa hänet toimitusjohtajaksi? 3. Suomessa Valtra-traktoreita valmistavalla Agcolla on Suolahden lisäksi Linnavuoren tuotantolaitos. Missä se sijaitsee? 4. Mikä nautarotu on kuvassa? 5. Läntmännen Agron myymäläketjuun valmistui syksyllä kokonaan uusi myymälä, joka ei korvannut entisiä. Mille paikkakunnalle? 6. Kuinka kauan tekstiili­suunnittelija Eija Rasinmäki on suunnitellut räsymattoja? 7. Montako etunimeä jokaisella suomalaisella pitää olla? 8. Kuinka paljon Suomessa oli villisikoja tammikuussa Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan? 9. Suomalaisten metsäsuhdetta esitetään Unescon elävän kulttuuriperinnön listalle. Kuka on ehdotuksen alullepanija? 10. Mille maalle kuuluu Etelä-Amerikan mantereen eteläisin kärki?