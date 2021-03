Mitä täällä Suomessa oikein tapahtuu? Ei voi kuin ihmetellä. Tätä menoa kotimaallemme voi kohta antaa uuden nimen: Absurdistan.

Euroopan harvaan asutuimmassa ja liikenneruuhkattomimmassa maassa poliitikot pelottelevat kansalaisia ulkonaliikkumiskielloilla, ”ruuhkamaksuilla”, autojen satelliittivalvonnalla ja ties millä.

Ihan vakavissaan ehdotetaan, että armeija käskettäisiin kaduille valvomaan ihmisten ulkoilua. Tuleeko hiihtoladuille tarkastuspisteet? Merenrantaan pääsee retkelle vain, jos on hyvä syy?

Lisääntyvä kyttäysmentaliteetti saa minut toivomaan, että George Orwellin klassikkoteos Vuonna 1984 olisi totta. Sen Isoveli-skenaariot ovat niin kevyttä kamaa, että teos tuntuu lähes utopialta.

En haluaisi tehdä tästä puoluepoliittista kysymystä enkä horjuttaa puolueettoman mielipidetutkijan mainettani, mutta vahvasti näyttää siltä, että jostain syystä nimenomaan vasemmistopuolueissa on suhteettoman suurta halua rajoittaa tavallisten ihmisten tavallista elämää.

Luodaan erilaisia rajoitusinstrumentteja ikään kuin varmuuden vuoksi. Lakeja muutetaan niin, että ne mahdollistavat kansalaisten entistä tarkemman kontrolloinnin – myös koronan jälkeen.

En usko, että poliitikot pahantahtoisuuttaan tekevät Suomesta poliisivaltiota, jossa armeija pysäyttelee ihmisiä kadulla. Takana on varmasti aito huoli suomalaisten terveydestä ja koronaepidemian leviämisestä, mutta toimet vaikuttavat teatraalisilta, ylimitoitetuilta ja tehottomilta.

Päättäjillä on lähtenyt mopo käsistä, ja heidän ajattelunsa on vieraantunut todellisesta elämästä. Koronasta ei päästä eroon muuten kuin sillä, että jokainen yksilö osaa ja ymmärtää pitää kiinni hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä. Suomen oloissa tämä on varsin helppoa, ainakin useimmille meistä.

Meillä vihreä sisäministerikin puhuu jo, että ”ulkoilun salliminen olisi kohtuullista”. Voi kiitos tästä armeliaisuudesta!

Nyt on meidän kansalaisten aika takoa järkeä päättäjien kalloon: tällainen meininki ei kerta kaikkiaan käy. Isovanhempamme ovat taistelleet sodassa vapaan, liberaalidemokraattisen yhteiskuntamallin puolesta. Sitä ei ole varaa menettää.

Tie totalitarismiin on kivetty hyvillä aikeilla.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.