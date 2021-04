Aprillia, aprillia! Enontekiö ja Nurmijärvi käynnistävät kuntaliitoksen, tuoteuutuuksina mämmikasvonaamio, alkoholinegatiivinen olut ja sillijäätelö

Aprillipäivää vietetään 1. huhtikuuta. MT kokosi eri tahoten julkaisemia aprillipiloja:

Saarioinen lanseerasi mämmistä tehdyn kasvonaamion:

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas kertoo tuovansa kauppoihin alkoholinegatiivisen oluen.

Juomalla normaalin lager-oluen ja vastaavan miinus-oluen alkoholin nauttimisessa päästään nollatulokseen, panimoyhtiö selittää.

Tornion panimo kertoo muuttavansa Viroon, 50 kilometriä Tallinnasta pohjoiseen.

"Olemme analysoineet tarkkaan, mitä panimoalalla on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja jopa tänäkin vuonna. On olemassa vahvaa näyttöä siitä, ettei kuluttajille ole merkitystä, missä tuote tehdään tai mistä raaka-aineet ovat peräisin. Pääasia on kiinnostava brändi ja edullinen hinta", markkinointijohtaja Eetta Sill kertoo panimoyhtiön tiedotteessa.

Finnair kertoo muuttaneensa kaksi A350-lentokonetta avaruussukkuloiksi ja aloittavansa lennot Marsiin. Perusteena on, että asiakkaat ovat halukkaita matkustamaan, eikä Marsilla ole matkustusrajoituksia. Tarjolla on myös yhdensuuntaisia lentoja, Finnair mainitsee.

Orklan uutuus on sillijäätelö.

Elokuvateattereita pyörittävä Finnkino kertoi aloittavansa Turun murteella tekstitetyt näytökset Turussa.

"Asiakaskeskeisyys on Finnkinon arvojen ytimessä ja kehitämme palveluitamme aktiivisesti saamamme palautteen pohjalta. Mikäli kokemukset ovat positiivisia, on täysin mahdollista, että vastaavia kokeiluja toteutetaan tulevaisuudessa myös muilla paikkakunnilla, esimerkiksi Tampereen tai Savon murteella", sanailee tiedotteessa Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

Lihakeskusliitto tiedottaa, että Lihalehti muuttaa nimensä Kasvislehdeksi.

Enontekiön kunta tiedottaa mahdollisesta kuntaliitoksesta uusimaalaisen Nurmijärven kanssa.

"Mikäli yhdistyminen Nurmijärven kanssa mahdollisesti joskus tapahtuisi, tuloksena olisi kertaheitolla Suomen sekä maantieteelliseltä alueeltaan, että väkiluvultaan rikkain kunta, jossa yhdistyisivät Tunturi-Lappi, kolmen maan raja sekä pääkaupunkiseudun läheisyys ja mahdollisuus kaupunkimaiseen asumiseen", Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen toteaa tiedotteessa.

Helsingin kaupunkiympäristö tiedottaa aloittavansa kauan kaivatun toiminnan: Lemmikkieläinten ulostevalvonnan, -siivouksen ja -neuvonnan.

"Yksikköön haetaan näin alkuvaiheessa 50 tarkastajaa, ulosteneuvojaa ja puhtaanapidon asiantuntijaa", kaupunki tiedottaa.

