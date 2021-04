Video: "Syntisten pöytä" on katettu kirkkoon – Tamperelaispapit tekivät oman versionsa Erika Vikmanin hittibiisistä

"Kun et jaksa enää esittää mitään, kun et suuta pysty supussa pitään, tule luoksemme – pöytä on jo katettu", alkaa Erika Vikmanin esittämä pop-kappale Syntisten pöytä.

Tampereen seurakunnissa oivallettiin, että laulu sopii mainiosti pääsiäiseen. Keskiviikkona julkaistulla videolla papit esiintyvät kappaleen säestämänä. Videota on jo katseltu kymmeniätuhansia kertoja.

"Pappien tribuutti hienolle biisille ja muistutus siitä, että kaikki on valmiina, pöytä katettu ja se on juuri sinulle", Tampereen seurakuntien julkaiseman Youtube-videon saatteessa kerrotaan.

Seurakunnat kiittävät myös Erika Vikmania luvasta tempaukselle. Kappale on Janne Rintalan ja Kaisa Korhosen sanoittama, sävellys on Rintalan, Korhosen ja Mika Laakkosen.