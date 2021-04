Ihmiset & kulttuuri

Kansallisteatterin Äänikanavalta voi kuunnella runoja maksutta – suosituimmat on koonnut Jenni Haukio Ihmiset & kulttuuri Verkkopalvelu Soundcloudissa pyörii "Katso pohjoista taivasta" -antologia.

Kun teatteriin ei pääse, on etsittävä keinoja irrottautua muutoin. Kuva on Kansallisteatterin suuren näyttämön salin katosta, jossa on Yrjö Ollilan maalaus vuodelta 1936.

Kansallisteatterin verkkokanavalta voi kuunnella runoja. Näyttelijä Esa-Matti Long tulkitsee Äänikanavalla suomalaisten lempirunoja, joita kirjailija Jenni Haukio on toimittanut runoantologiaksi nimellä Katso pohjoista taivasta. Menossa on jo kolmas osa sarjasta, joka etenee vanhemmista uudempiin. Tässä osassa kuullaan esimerkiksi Eeva-Liisa Mannerin, Aaro Hellaakosken, Aulikki Oksasen ja Tommy Tabermanin runoja. Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho toivoo runojen piristävän koronapandemian jatkuessa eritoten eristyksissä olevien ikäihmisten pääsiäisen aikaa. ”Runo myötäelää ja lohduttaa sekä väittelee ja vakuuttaa – se on lahja, ruusu ja serenadi”, luonnehtii Jenni Haukio. Maksuton Äänikanava sijaitsee Soundcloud-palvelussa. Sieltä löytyy myös luku- ja kuunteluvinkkejä. Aiheet Kansallisteatteri runoantologia Jenni Haukio