"Metsäasioita kommentoidaan usein yksipuolisesti, ilman että asioista otetaan selvää" – harmittelee hausjärveläinen Marja Tolonen

Tulevienkin sukupolvien on voitava hoitaa metsää niin talousmetsänä kuin virkistyskohteena, sanoo Tolonen.

Kari Salonen

Marja Tolosen mukana matkassa kulkee labradorinnoutaja Dina. Se on seurana niin töissä kuin marja- ja sienimetsällä.

Hausjärveläinen metsäasiantuntija Marja Tolonen seuraa metsäkeskustelua niin töissä kuin vapaa-ajallaan. Häntä harmittaa, että metsäasioita kommentoidaan nykyisin usein yksipuolisesti ymmärtämättä kokonaisuuksia, joihin ne vaikuttavat. ”Asioista pitää ottaa selvää, ennen kuin niitä aletaan kritisoida”, Tolonen sanoo.

Hän on huolissaan muun muassa siitä, että metsien talouskäyttö uhkaa vaikeutua, jos vihreää katsantokantaa edustavat näkemykset alkavat liiaksi määrätä asioita.

”Kuka määrää metsien käytöstä tulevaisuudessa. Metsää on voitava hoitaa niin talousmetsänä kuin virkistyskäytössä meidän sukupolven jälkeenkin.”

Tolonen on tänä talvena törmännyt useaan metsänomistajaan, jotka pohtivat samaa asiaa. Vaikka metsissä on ihmisten mukavaa liikkua, metsä on kuitenkin jonkun omaisuutta.

Tolonen on kirjoittanut ahkerasti Maaseudun Tulevaisuuden yleisönosastolle jo kymmenen vuoden ajan. Rakentavia kirjoituksia hänen kynästään metsien ja maaseudun ympäriltä on hersynyt monesta kulmasta.

Nuorille metsänomistajille Tolonen antaa kehuja siitä, että he ovat omatoimisia ja osaavat ottaa asioista selvää.

Tolonen asuu Kanta-Hämeessä mutta on syntyjään Torniosta. Hän on toiminut melkein koko uransa metsänhoitoyhdistyksessä. Ensin pitkään metsäasiantuntijana Metsäreviirillä, nyt viisi vuotta Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksessä.

Vapaa-ajallaan hän on intohimoinen käsitöiden harrastaja. Tänä talvena on syntynyt muun muassa kaksi villapaitaa naapureille. Kymmenisen vuotta sitten sormet syyhysivät hirsirakentamiseen. Tolonen kävi kaatamassa metsästä puut ja niistä rakentui omin käsin useita mökkejä. Sitä voisi sanoa hiilensidontateoksikin.