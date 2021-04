Ankka-piirtäjä Kari Korhonen: ”En olisi koskaan uskonut, että työkseen voi pistää sanoja metrin mittaisen legendaarisen vesilinnun suuhun”

Ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen Ankka-piirtäjä Kari Korhonen on elänyt Disneyn maailmassa niin kauan kuin muistaa.

Jarkko Sirkiä

Kari Korhosen oma lempipaikka Ankkalinnassa on Roope Ankan rahasäiliö. ”Se, kuten Akun talo, muuttuu sisältä aina tarpeen mukaan. Paksujen betoniseinien takana turvassa on biljoona tarinaa.”

Sarjakuvapiirtäjä Kari Korhosen kiinnostus sarjakuviin syntyi 1970-luvun lopun Aku Ankoista. Kyseinen vuosikymmen oli sarjakuvien kulta-aikaa: ilmestyi uusia Asterixeja, Lucky Lukeja ja vuosikymmenen alussa jopa Tinttejä. Korhosen kiinnostus levisi näihin kirjallisuuden klassikoihin.

Tuolloin Aku Ankassa julkaistiin paljon 1940-luvun Carl Barksin piirtämiä sarjoja ensi kertaa Suomessa.

”Eihän pikkupoika voinut tekijää silloin tietää, mutta kummasti juuri nuo sarjat jäivät mieleen. Aku ja haukka sekä Jäyhä Jököttäjä ovat klassikoita”, Korhonen kertoo.

Hän muistaa yhä, miten hienolta tuntui saada aiemmin sisarusten nimellä tilattu Aku Ankka kotiin ensimmäistä kertaa omalla nimellä. Lehden numero oli 3/78, ja sen tarinat hän osaa edelleen ulkoa.

”Ankkailu lienee tullut jo äidinmaidossa. Sisarusparvemme nimissä – Jari, Sari ja Kari – on hyvä tupuhupulupu-sointi. Lisäksi isoisäni nimi oli Aku (ei näyttelijälegenda), jonka viimeinen työpaikka oli yövartijan pesti etsivätoimistossa nimeltä Säppi. Ihan Aku Ankka -kamaa”, Korhonen kertoo.

Kari Korhonen on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen Ankka-piirtäjä. Työkseen hän on piirtänyt 1990-luvun alusta saakka, ja piirtämisen hän on opetellut itse.

”Olen niitä tyyppejä, jotka tunti- ja päivätolkulla tuijottivat mestareiden tussiviivoja ja repivät hiuksia päästään, kun oma kynä ei taipunut samaan. Paras koulu mihin tahansa työhön on loputon määrä toistoja. Koskaan ei ole valmis.”

Teini-ikäisenä Korhonen pääsi kesätöihin sarjakuvakauppa Fennica Comicsiin. Työn kautta hän oppi tuntemaan piirtäjiä ja toimittajia. Aku Ankan silloisesta päätoimittajasta Markku Kivekkäästä tuli hyvä ystävä, jonka kautta järjestyivät ensimmäiset työt Aku Ankkaa kustantavalta Sanoma Oy:lta.

”Tein ensin töitä pääosin käsikirjoittajana piirtäen käsikirjoitusluonnoksia Vicarin ja Brancan kaltaisille legendoille. Oli mahtava koulu saada omiin luonnoksiin perustuvia piirroksia takaisin heiltä. Pian sain piirtää myös pidempiä tarinoita itse.”

Sarjojen piirtämisessä voi ottaa paljon enemmän vapauksia kuin luulisi, Korhonen kertoo. Oma tyyli saa aina näkyä, kunhan hahmot ovat tunnistettavia. ”Toki piirtäjät ovat ammattilaisia, jotka on valittu koska heidän jälkensä sopii Disney-maailmaan.”

Kaikki Korhosen piirtämät ja julkaistut ankkatarinat ilmestyvät Pohjois-Euroopan maissa, suurimpina Saksa, Suomi, Tanska ja Ruotsi. Muut maat kokoavat lehtensä vapaammin valmiista tarinoista. Kaikkiaan Korhosen piirtämiä sarjoja on ilmestynyt yli 40 maassa.

”On mielenkiintoista seurata, mitä sarjoja esimerkiksi Kiinassa tai Indonesiassa valitaan Aku Ankan sivuille.”

Omia ideoita on suhteellisen helppo saada vietyä sivuille saakka. Käsikirjoitus lähetetään toimittajalle tarkastettavaksi, minkä jälkeen sarja palaa Korhoselle piirrettäväksi. Harvoin tulee täystyrmäyksiä.

”Ankkalinna on siitä vänkä paikka, että sinne voi piirtää melkein mitä vain. Samoin Akun talo on jokaisella piirtäjällä vähän erilainen. Juuri piirsin pienen jutun, jossa talon alta löytyi miesluola, johon entinen asukki oli karannut perhettään pakoon. Mielikuvitus saa juosta melko vapaasti.”

Korhonen kokee olevansa unelmatyössään. ”En olisi koskaan uskonut, että työkseen voi pistää sanoja metrin mittaisen legendaarisen vesilinnun suuhun.”

Vaikka taiteellisia vapauksia on mahdollista ottaa, joitakin perusasioita on hyvä pitää tarinaa hahmotellessa mielessä.

”Ankkojen historia on hyvä tuntea, mutta tärkeämpää ovat hahmojen luonteet. Esimerkiksi Roope voi olla kitsas ja sitä kautta ajattelematon mutta ei koskaan tarkoituksellisesti ilkeä.”

Joissakin töissä Ankkojen henkilöhistoria nousee tärkeäksi. Viime vuosina Korhonen on kirjoittanut ja piirtänyt Roope Ankan päiväkirjoja, jotka ilmestyvät kirjana myöhemmin tänä vuonna. Niissä on runsaasti viitteitä Carl Barksiin ja Don Rosaan.

Korhosen oma lempipaikka Ankkalinnassa on Roope Ankan rahasäiliö. ”Se, kuten Akun talo, muuttuu sisältä aina tarpeen mukaan. Paksujen betoniseinien takana turvassa on biljoona tarinaa.”

Monelle suomalaiselle julkisuuden henkilölle on ollut kunnia päätyä hahmoksi Aku Ankka -tarinaan. Tarinoissa on esiintynyt muun muassa Akustinen (Elastinen), Masa-Vetti Luiru (Vesa-Matti Loiri), Mikko Lappilempi (Mikko Leppilampi), Tarja Rohiseva (Arja Koriseva) ja Kumi Rääkkynen (Kimi Räikkönen).

”Nämä niin sanotut kameohahmot valitsee aina suomalaisen lehden toimitus ja markkinointi. Minulta suoraan ei ole kukaan henkilö pyytänyt piirtämään itseään Aku Ankkaan, enkä toki voisi pyyntöihin vastatakaan. Joskus olen huvikseni piirtänyt kavereita ja kylänmiehiä taustalle, mutta heitä eivät muut tunnista. Kissojani, tai vähän heidän oloisiaan katteja, olen piirtänyt enemmän kuin muita.”

Lue lisää: Aku Ankan levikki on pudonnut kolmannekseen huippu­vuosista, mutta merkkejä paremmasta näkyy, kertoo päätoimittaja Aki Hyyppä – 70 vuotta täyttävä klassikko halutaan kotiin paperisena