60 vuotta täyttävä Juha Sipilä pitää työttömien sosiaaliturvaa liian passivoivana – "Suomessa on jonkin verran asennetta, että silläkin pärjää"

Kuvakooste 60 vuotta täyttävän Juha Sipilän poliittiselta uralta. Pääministerikaudestaan hän on eniten ylpeä siitä, että 140 000 suomalaista sai työtä.

Juha Sipilä on pyrkinyt olemaan tällä hallituskaudella eduskunnassa "takapenkin poika". Keskustan entinen puheenjohtaja haluaa antaa nuorelle ja uudelle johtajasukupolvelle työrauhan.

Sipilä on edelleen aktiivinen taustavaikuttaja ja keskustelija eduskuntaryhmässä, mutta suuressa salissa ja julkisuudessa hän on tarkoituksella sivuroolissa.

"Vanha isäntä ei huutele väliin. Se on kaikissa yhteisöissä maatiloista poliittisiin puolueisiin ongelma, jos lähtee viisastelemaan uuden ja demokraattisesti valitun johdon edelle. Olen mieluisassa tehtävässä tukipönkkänä."

Entisen pääministerin asiantuntemusta arvostetaan edelleen keskustassa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä pyysi Sipilää johtamaan kotimaisen omistamisen ohjelma -työryhmää.

Sipilä antaa sekä hallitukselle että oppositiolle kiitosta koronaviruksen yksituumaisesta ja hyvästä hoidosta. Entinen yritysjohtaja on kuitenkin hieman huolissaan, miten Suomi selviää pandemian jälkeen työn ja kasvun tielle.

"Exit-toimet ovat vielä vaiheessa, kuten Kainuussa sanotaan."

Sipilän mukaan nyt on tartuttava monipaikkaisuuden hyödyntämiseen. Valtionvirkoja voisi hyvin hoitaa kotoa käsin ympäri Suomea. Se riittää, että pääkonttorilla käy esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Hallituksen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tämän vuosikymmenen kuluessa Suomen pitäisi päästä naapurimaiden tasolle 80 prosentin työllisyysasteeseen.

"Silloin pystymme hoitamaan ikääntymisen aiheuttamat kulut ja huolehtimaan niistä suomalaisista, jotka eivät syystä tai toisesta kykene työhön. Toiset vaihtoehdot ovat inhottavia, jos työllisyys ei parane."

Isot investoinnit, kuten esimerkiksi Kainuussa Sotkamon kaivoshankkeet ja Paltamon moderni sellutehdas, tuovat heijastusvaikutuksena paljon työtä alueelle.

Juha Sipilä kaipaa työmarkkinoille myös rakenteellisia muutoksia, yhtenä tärkeimpänä toimena paikallisen sopimisen edistäminen.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista pelätään Sipilän mielestä turhaan. Hän nostaisi korvausta työttömyysjakson alussa ja leikkaisi sitä työttömyyden pitkittyessä, koko 400 päivän aikana summa pysyisi nykyisen suuruisena.

Näin työtöntä kannustettaisiin työllistymään aiempaa tehokkaammin. Samaan pyritään myös Sanna Marinin (sd.) hallituksen "yksiköllisen työnhaun mallilla". Sipilä näkee sosiaaliturvan yhä liian passivoivana.

"Suomessa on jonkin verran asennetta, että sosiaaliturva on niin hyvä, että silläkin pärjää. Rakenteellisen uudistamisen tarvetta on edelleen. Työn vastaanottamisen pitäisi olla kaikissa tilanteissa kannattavampaa kuin kotiin jääminen."

Keskustan kempeleläinen kansanedustaja perää Suomeen töihin lisää ulkomaisia huippuosaajia. Nämä valmiiksi koulutetut ihmiset työllistävät helposti kyljessä kymmenen suomalaista.

Erityisasiantuntijoiden oleskelulupien käsittelyajat kestävät Sipilän mielestä liian pitkään. Hän siirtäisi ulkomaalaisten työntekijöiden tarveharkinnan yritysten päätettäväksi.

"Humanitäärinen maahanmuutto ja työperäinen maahanmuutto menevät Suomessa sekaisin. Tarvitsemme ilman muuta huippuosaajia, sen sijaan humanitäärisellä maahanmuutolla on oltava rajat."

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esitti MT:ssä huhtikuun budjettikehykseen kymmenen miljardin sijoitusta tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) lisäämiseen. Sipilä olisi valmis kustantamaan tutkimusta ja tuotekehitystä velkarahalla, kunhan rakenteelliset työllisyystoimet on ensin tehty.

"TKI-investoinnit maksavat itsensä takaisin pitkässä juoksussa. Muuten on pysyttävä tiukasti menokurissa. Tämä ei saa höllentää velkaantumisen intoa, jota on nyt koronan varjolla liikkeellä."

Kiireisen pääministerikauden jälkeen Juha Sipilällä on enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille, kuten ­nikkaroinnille. Nyt kotipajalla on valmistumassa viiden ­puupyssyn sarja korttelin pojille heidän tarkkojen ohjeidensa mukaan.

Sipilä on ylpeä siitä, että hänen pääministerikaudellaan vuosina 2015–2019 työllisyysaste nousi viisi prosenttia ja 140 000 suomalaista sai työtä.

Suurin oppi tuli sote-uudistuksessa, jossa otettiin kerralla liian suuri harppaus, kun poliittisena kompromissina pakettiin tuli valinnanvapauden elementtejä.

Suhdetta mediaan Sipilä kuvaa hyvin tyypilliseksi pääministerille. Hänen mielestään mitättömän pienet aiheet hallitsivat välillä julkista keskustelua, mutta se kuuluu politiikan luonteeseen.

Keskustan kannatus mataa historiallisen alhaisena. Sipilä muistuttaa, että politiikka on aaltoliikettä. Tällä hetkellä keskustelua käydään populismin ja ympäristöpopulismin välillä.

"Keskustan järkivihreys ja asiakeskeisyys eivät herätä nyt tunteita ihmisissä, mutta sen aika tulee vielä. Niin kävi myös 2015, kun ihmiset kyllästyivät toimintakyvyttömään hallitukseen."

Sipilän mukaan hallitusvastuussa huomataan, että populistipuolueiden yksinkertaistetut keinot eivät toimi monimutkaisessa maailmassa.

Juha Sipilä juhlii sunnuntaina kuusikymppisiä perhepiirissä. Hän osti vaimonsa Minna-Maaria Sipilän kanssa Kempeleestä vanhan omakotitalon, jota on kunnostettu reilu puoli vuotta. Muutto on edessä vappuna. Sipilä jättää eduskuntatyön tämän vaalikauden jälkeen keväällä 2023. 12 vuoden yhteiskuntapalvelus politiikassa riittää.

"Jos vaimolta kysytään, työtuntini alkavat olla täynnä. Jotain voisin vielä tehdä, esimerkiksi pienimuotoista yrittäjyyttä."

Sipilä kasvoi lapsuutensa Puolangalla. Sielunmaisema on edelleen Kainuun vaaroissa, ja Nälkämaan laulu herkistää mielen.

Kotoa juurtui vahva työnteon arvostus. Kainuussa olosuhteet olivat sellaiset, että arjen vaikeuksista oli opittava selviämään. Myös kotoa tullut kristillinen arvomaailma on kantanut koko elämän.

Sipilä tunnetaan innokkaana nikkaroijana. Nyt pajalla on valmistumassa viiden puupyssyn sarja korttelin pojille heidän tarkkojen ohjeidensa mukaan. Miniälle hän luovutti juuri keittiön pöydän.

"Lastenlapset kolkuttavat usein verstaan ovelle. Mielellään jätän muut hommat ja nikkaroin sitä, mitä lapset haluavat. Teen vaikkapa polkupyörään perävaunun tai rakennan pupulle pesän."

Nikkarointi on ollut kiireisessä poliitikon ja yritysjohtajan arjessa hyvä rentoutumiskeino.

"Pajalla muut asiat unohtuvat, kun on mietittävä, mihin asentoon seuraava rima liimataan."

Juha Sipilä