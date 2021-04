Minkä maalainen yritys aikoo rakentaa akkumateriaalitehtaan Vaasaan? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 23.04.2021 1. Minkä maalainen yritys aikoo rakentaa akkumateriaalitehtaan Vaasaan? 2. Montako konkurssia Tilasto­keskuksen mukaan pantiin vireille tammi–maaliskuussa? 3. Suomessa on tuoreen indeksin mukaan maailman toiseksi vapain lehdistö. Mikä maa pitää ykkössijaa? 4. Millä alueella tilanne on indeksin mukaan heikoin? 5. Minä vuonna Veitsiluodon tehtaan toiminta käynnistyi? 6. Mistä maasta Metsähallitus on tilaamassa turvemaiden lannoituksen? 7. Brasiliassa jylläävä muunto­virus leviää myös naapuri­maihin. Mikä seuraavista ei ole Brasilian naapurimaa? 8. Venäjä on osallistunut viime vuosina aseellisiin konflikteihin Ukrainassa ja Georgialle kuuluvissa Etelä-­Ossetiassa ja Abhasiassa sekä Transnistriassa. Mihin maahan Transnistria virallisesti kuuluu? 9. Rumeika on kreikan sukukieli, jota kreikkalaistaustainen väestö edelleen käyttää. Missä maassa? 10. Minkä ikäinen on hiljattain syntymäpäiväänsä juhlinut Britannian kuningatar Elisabet II?