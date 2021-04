Tänään tv:ssä: Kriisistä toiseen kulkeva brittidraama käy läpi rankkoja aiheita lempeällä otteella

Sam Barker/Yle

Samassa naapurustossa asuvat Gail (Alison Steadman), Hannah (Melissa Johns), David (Adrian Leste) ja Belle (Victoria Hamilton) tähdittävät BBC:n brittidraamaa.

Kaipaatko katseltavaksi tapahtumarikasta draamaa?

BBC:n uusi minisarja Life - elämässä eksyneet seuraa eri elämäntilanteissa olevien mutta samassa talossa asuvien ihmisten arkea Manchesterissa. Palanen kerrallaan naapurien kohtalot kietoutuvat kuitenkin yhteen.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa 70-vuotissyntymäpäiväänsä lähestyvä Gail (Alison Steadman) kipuilee ikääntymistään. Nuoruuden ystävän tapaaminen sysää hänet kyseenalaistamaan avioliittoaan ja muita valintojaan. Ehtiikö hän vielä kääntää kokonaan uuden lehden elämässään?

Vanhenemisen lisäksi sarjassa käsitellään eri näkökulmista elämän ja kuoleman sekä rakkauden ja menettämisen teemoja.

Näyttelijäntyössä loistavat erityisesti identiteettikriisin kanssa kamppailevaa Gailia esittävä Steadman ja hänen aviomiestään Henryä esittävä Peter Davison.

Gailin lisäksi sarjan keskeiset hahmot ovat esikoistaan odottava Hannah (Melissa Johns), hiljattain leskeksi jäänyt David (Adrian Leste) ja avioerostaan toipuva Belle (Victoria Hamilton).

Sarjassa kamppaillaan myös yksinäisyyden, itsetuhoisuuden ja mielenterveyden kanssa. Raskaista teemoista huolimatta jaksoissa on myös huumoria sopivalla ripauksella.

Eikä draama olisi kunnon draamaa, jos ei mukana olisi myös salasuhteita ja kaksoiselämää.

Sarjan on käsikirjoittanut Mike Bartlett, joka ammensi inspiraatiota omista naapurustoelämän kokemuksistaan.

Uusi sarja on itse asiassa spin-off niin ikään Bartlettin käsikirjoittamasta ja vuonna 2015 alkaneesta suositusta draamasarjasta Doctor Foster. Siinä seikkaillut Anna nähdään Life-sarjassa nimellä Belle. Häntä näyttelevä Victoria Hamilton on tuttu muun muassa The Crown -sarjan kuningatar Elisabetina eli Elisabet II:n äitinä.

Vaikka sarjassa on vain kuusi tunnin mittaista jaksoa, on juonenkäänteitä ja yllätyksiä luvassa yllin kyllin.

Kaikki jaksot katsottavissa Yle Areenassa ja televisiossa Yle TV1:llä perjantaisin klo 19.00.