Mistä siilin köhiminen kertoo? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 30.04.2021 1. Kuka presidentti omisti tämän vuosimallin 1938 Buick Special Eight -auton? 2. Mikä sormus kuvassa on? 3. Mikä on säeromaani? 4. Mitä huispaaminen tarkoittaa arkeologiassa? 5. Mikä ei ole pastan muoto? 6. Mikä perhonen on kuvassa? 7. Mistä siilin köhiminen kertoo? 8. Miten jatkuu Fredin Kolmatta linjaa takaisin: ”Voin sylin lämpöä ostaa, jos mä tahdon vain...”? 9. Miten jatkuu Haloo Helsingin Pulp Fiction: ”Siihen alko jengii kerääntyy...”? 10. Miten jatkuu Juice Leskisen Syksyn sävel: ”Ota minut sinun uniin...”?