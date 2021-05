Yö pääjohtajan huoneessa – Helsingin rautatieaseman uusi hotelli kiinnostaa varsinkin veeärräläisiä

Riitta Mustonen

Hotellin pääsisäänkäynti on lähes huomaamaton Helsingin rautatientorilla.

Historia ja nykypäivä lyövät kättä Scandicin uudessa Helsingin keskustahotellissa. Eliel Saarisen suunnittelemaan ja Museoviraston suojelemaan rakennukseen VR:n entiseen pääkonttoriin avattiin 491 huoneen hotelli 15. huhtikuuta. Hotellia ei tosin helposti huomaa, sillä rakennuksen julkisivu näyttää samalta kuin yli sata vuotta sitten. Scandicin valomainokset puuttuvat.

Hotelliin mennään yleensä vain majoittumaan ja sen ravintolaan syömään, mutta Scandic Grand Central on jo itsessään matkakohde, sillä se on täynnä mielenkiintoista suomalaisen arkkitehtuurin historiaa.

Talo on restauroitu yhdessä Museoviraston kanssa ja sen tärkeimmät osat on säilytetty. Esimerkiksi kaikki yli neljätuhatta ikkunanpokaa on kunnostettu käsin ja asennettu uudelleen paikoilleen. Myös monet huonekalut ovat alkuperäisiä ja nyt entisöity. Osa valaisimista on 1950-luvulta Paavo Tynellin suunnittelemia.

Hotellin tuloaulassa katse kiinnittyy kattorakenteisiin ja pylväisiin.

Hotellin tiloissa on aiemmin työskennellyt yli kuusisataa veeärräläistä. Scandicin viestintäpäällikkö Johanna Uimosen mukaan entisiltä veeärräläisiltä onkin tullut paljon majoitustiedusteluja. "On joko itse tai omat vanhemmat olleet VR.llä töissä, niin halutaan tulla majoittumaan siihen huoneeseen. Hierarkian mukaan työhuoneiden koko vaihteli muutaman neliön huoneesta kymmenien neliöiden huoneisiin, joten isoja huoneita on jouduttu jakamaan."

Osaan huoneista on rakennettu jopa oma sauna.

Sviittejä ja superior-huoneita on kysytty alkuvaiheessa eniten.

Hotellin avaaminen koronarajoitusten alla on tarkoittanut, että viikolla on hiljaista, kun kokousasiakkaat ja työmatkustajat puuttuvat samoin kuin kansainväliset vieraat, mutta viikonloput muistuttavat lähes normaaliaikaa.

"Nyt tullaan staycationille eli hotelliin viikonlopuksi ihan lähialueeltakin ja silloin halutaan vähän parempi huone. Sviitit ja superior-huoneet varataan ensimmäiseksi", Uimonen tietää.

Ylimmästä kerroksestä näkee lähes Helsingin kattojen ylle ja myös sisäpihalle, missä kesällä voi viettää aikaa myös terassilla.

Hotellissa toimii brasserie Grand -ravintola ja baari G. Baari on entisen operaatiokeskuksen tiloissa, missä aiemmin on ohjailtu junien kulkua.

Keittiöpäällikkö Aki Suviala kertoo, että hotellin avaaminen on ollut hyvin erilaista kuin ajateltiin. Anniskelu on loppunut iltaviideltä, ja kuuden jälkeen on siirrytty huoneisiin tarjoiluun, joihin ruuat on pitänyt tilata vuorokautta aiemmin.

Aamiaisella myytiin ensin take awaytä, sitten siirryttiin normaaliin, mutta väkimäärä on vaihdellut 40:stä 550:een syöjään.

"Ruokien tarjoilu on täällä tosi haasteellista, koska välimatkat ovat valtavia: pisin käytävä on 159 metriä: Annosten vieminen huoneisiin vaatii kartanlukutaitoa", Suviala toteaa.

Portaikot houkuttelevat nousemaan hissin sijasta.

Opettelua on toisaalta helpottanut, että kokouskauppaa ei juurikaan vielä ole.

Hotellivieraille jaetaan vastaanotosta karttoja huoneen löytämistä ja omatoimikierroksia varten. Portaikoista ja huoneista avautuu näköaloja rautatientorille ja asemalaitureille, pitkillä käytävillä voi ihailla erilaisia kattokaaria. Jos hätä yllättää, sen voi säästää toisen kerroksen pisoaareihin, joissa on alkuperäiset ovet lukkoineen.

Hotellin käytävä on pisimmillään 159 metriä pitkä. Alkuperäiset huoneiden ovet on entisöity ja ne ovat avoinna käytävälle. Sisäovet ovat uudet.