Etsintäkuulutus: Oletko sinä maailman onnellisin ihminen?

Juho Leskinen

Vaasalaisten elämä on yhtä hymyä.

Jos vaasalaisia on uskominen, se on maailman onnellisin kaupunki. Onnellisessa kaupungissa asuu luonnollisesti todella tyytyväisiä ihmisiä, mutta kuka heistä on maailman onnellisin. Hänen löytämisekseen Vaasa on julkaissut verkkosivuillaan etsintäkuulutuksen.

Vaikka hakusessa on maailman onnellisin ihminen, todellisuudessa hänen pitää asua Vaasan seudulla. "Koska Vaasa pyrkii maailman onnellisimman maan onnellisimmaksi kaupungiksi, on etsinnät rajattu Vaasan seudulle", perustelee tiedotteessa kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Autuaaksi itsensä tuntevat voivat ilmoittautua 23.5.2021 asti osoitteessa maailmanonnellisinkaupunki.fi. Ilmoittautuneista raati valitsee yhdessä onnellisuusprofessori Markku Ojasen kanssa kolme henkilöä, joiden luokse toimittaja Maria Veitola tulee kylään. Hän toimittaa jokaisesta onnellisuusehdokkaasta videotarinat, jotka julkaistaan syyskuussa verkossa osoitteessa maailmanonnellisinkaupunki.fi. Videoiden perusteella voi äänestää, kuka on onnellisista onnellisin.

Tyytyväisten kansalaisten etsimisen taustalla on Vaasan maineen markkinointi. Vaasaa halutaan tehdä tunnetuksi vetovoimaisena kaupunkina ja seutuna, jolla asukkaiden onnellisuus näkyy sujuvana arkena, kertoo Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus. "Merkityksellinen työ sekä helppo elämä meren äärellä ja lähellä luontoa ovat tärkeä osa vaasalaista onnellisuutta", Kattelus kertoo tiedotteessa.

Vaasan strategiaan on kirjattu selkeä tavoite: kaupunki haluaa olla maailman onnellisin kaupunki. Tavoitteen saavuttamista mitataan vuosittain milläpä muulla kuin onnellisuustutkimuksella.