Suomi jäi nuolemaan näppejään, kun Ruotsi rökitti Pikkuleijonat MM-pronssiottelussa maalein 8–0 – Kanada voitti kultaa

Jääkiekkovalmentaja Petri Karjalainen on luotsannut Suomen 2003-ikäluokan poikien maajoukkuetta vuodesta 2018 alkaen, jolloin pelaajat aloittivat maajoukkuetaipaleensa. LEHTIKUVA / CHRIS TANOUYE / IMAGES ON ICE

Pikkuleijonat kohtasivat karvaan tappion, kun ylivoimainen Ruotsi vei pronssia alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekon MM-kisoissa. Ruotsi rökitti Suomen pronssiottelussa selvin luvuin 8–0.

Ruotsi johti peliä jo ensimmäisen erän jälkeen 2–0. Johto kasvoi vielä kahdella maalilla toisen erän aikana. Ruotsi päätteli ottelun viimeisen erän aikana neljällä maalilla, joista yksi onnistui alivoimalla tyhjään maaliin.

Ruotsin viimeinen maali oli myös alivoimamaali, jonka laukoi Isak Rosén reilut puoli minuuttia ennen ottelun päättymistä. Rosén myös avasi joukkueen maalisaldon ensimmäisessä erässä.

"Lähes kaikki meni pieleen. Ruotsi oli paljon parempi", Suomen puolustaja Kalle Ervasti myönsi Kansainvälisen jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Kaikkiaan Ruotsi teki maaleistaan kaksi ylivoimalla ja kaksi alivoimalla. Ruotsi sai ottelun aikana yhteensä neljä rangaistusta, mutta nekään eivät auttaneet Pikkuleijonia maalintekoon.

"Tulos on mitä se on ja vie sanat suustani. Minun täytyy onnitella Ruotsia. He pelasivat paljon paremmin tänä iltana. Olimme melko ponnettomia mentaalisesti ja fyysisesti emmekä pystyneet kamppailemaan", Suomen päävalmentaja Petri Karjalainen summasi.

Alle 18-vuotiaiden poikien MM-kilpailut järjestetään Yhdysvalloissa. Pronssiottelun jälkeen pelatussa loppuottelussa Kanada kukisti Venäjän 5–3.

Suomen peli oli vielä ensimmäisessä erässä vahvaa, vaikka maalinteossa joukkue ei onnistunutkaan.

Ruotsin ensimmäinen maali onnistui Rosénin lavasta ylivoimalla. Suomi oli vain hetkeä aiemmin lähellä onnistua alivoimamaalin teossa, kun Rasmus Ruusunen katkaisi Ruotsin hyökkäyksen ja Sami Päivärinta karkasi kiekon kanssa.

Ruotsin toisen maalin laukoi Simon Robertsson reilut puoli minuuttia ennen erän päättymistä.

Muutos peliotteessa tapahtui toisen erän aikana, kun Ruotsi otti selvän yliotteen pelistä heti erän alkupuoliskolla.

Joukkue teki molemmat maalinsa ensimmäisen viiden ja puolen minuutin aikana. Simon Edvinsson teki joukkueen kolmannen maalin reilun kolmen minuutin jälkeen, ja Albert Sjöberg laukoi kiekon maaliin vain kaksi minuuttia myöhemmin.

Suomi vaihtoi neljännen maalin jälkeen Aku Koskenvuon tilalle maalivahdiksi Juuso Helomaan.

"Se ei ollut hänen vikansa. Se oli joukkueen vika. Minusta tuntui pahalta hänen puolestaan, ja hänellä oli vain huonoa onnea", hyökkääjä Miko Matikka puolusti maalivahtia.

Suomi pelasi pronssiottelussa edellisen kerran 2013 ja nappasi silloin himmeimmät mitalit. Vuosina 2015–2018 Pikkuleijonat etenivät finaaliin ja voittivat mestaruudet 2016 ja 2018. Suomella on ikäluokan maailmanmestaruudet myös vuosilta 1999 ja 2000.

Ruotsi lähti Yhdysvalloissa pelattaviin MM-kilpailuihin hallitsevana maailmanmestarina, kun se voitti kotikisoissaan 2019. Suomi jäi tuolloin puolivälieriin. Viime vuonna MM-kilpailut peruttiin.

Kanada kukisti loppuottelussa Venäjän maalein 5–3 ja voitti ensimmäisen poikien maailmanmestaruutensa sitten vuoden 2013. Venäjälle loppuottelutappio oli toinen peräkkäinen, kun se jäi kakkoseksi myös 2019.

Shane Wright sinetöi loppulukemat tyhjään maaliin varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla. Hän teki ottelussa myös 2–2-tasoituksen avauserän lopussa ja pohjusti Logan Stankovenin 4–2-maalin toisen erän loppupuolella.