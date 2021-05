Montako kuutiometriä sahatavaraa Suomessa tuotetaan tänä vuonna? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 07.05.2021 1. Pohjois-Karjalassa karkotetaan valkoposkihanhia laservalolla. Montako täysautomaattista laitetta maakunnassa on käytössä? 2. Montako kuutiometriä sahatavaraa Suomessa tuotetaan tänä vuonna? 3. Tämä Itä-Suomen yliopiston aineettoman pääoman professori kuuluu Pellervon johtokuntaan. Kuka hän on? 4. Mikä näistä EI kuulu jokamiehenoikeuden piiriin? 5. Mikä kotimaisten eläinrotujen yhdistys on perustettu äskettäin? 6. Mikä mitali annetaan äitienpäivänä palkittaville 29 äidille? 7. Mikä kansallispuisto sijaitsee Satakunnassa Kokemäen ja Huittisten alueilla? 8. Viikonloppuna painijat ratkovat Bulgariassa olympiapaikkoja. Kuka tamperelainen hakee maapaikkaa 67 kilon sarjassa? 9. Sunnuntaina ajetaan tärkein Suomessa järjestettävistä kansainvälisistä ravikilpailuista Vermossa. Mikä on sen nimi? 10. Missä käydään yleisöttä kilpailtavat Euroviisut 18.–22. toukokuuta?