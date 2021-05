Lääkärin palsta: Liikunta pumppaa pirteyttä aivoihin

Jukka Pasonen

Puolet Teksasin yliopiston tutkimukseen osallistuneista harrasti reippaita runsaan puolen tunnin kävelylenkkejä 3–5 kertaa viikossa ja toinen puoli tyytyi venyttelytreeneihin.

Yhdellä viidestä yli 65 -vuotiaasta on lieviä ongelmia muistamisessa, päätösten teossa ja havaintokyvyssä. Joillakin ongelmat kasvavat aina dementiaksi asti. On tiedossa, että liikunta on hyväksi, paitsi lihaksille ja sydämelle, myös aivo-ongelmien ehkäisyssä. Uusin tutkimus viestii, että selitys voi löytyä parantuneesta aivojen verenkierrosta.

Teksasin yliopistossa jaettiin ryhmä 55–80 -vuotiaita kahtia. Puolet heistä alkoi harrastaa reippaita runsaan puolen tunnin kävelylenkkejä 3–5 kertaa viikossa ja toinen puoli tyytyi venyttelytreeneihin. Ohjelma kesti vuoden.

Aivojen magneettikuvaukset tehtiin sekä tutkimuksen alussa että vuoden kuluttua. Reippaiden kävelijöiden aivojen verenkierto oli selvästi vilkastunut verrokkeihin verrattuna. Lisäksi heidän kaulasuonensa olivat joustavampia eli vähemmän kalkkeutuneita.

Vaikka tässä melko lyhytaikaisessa tutkimuksessa ei vielä todettukaan selviä vaikutuksia muistissa tai havaintokyvyssä, voi maalaisjärjellä ajatella piristyneen aivoverenkierron olevan hyväksi.

Lähde: Journal of Alzheimer´s Disease

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.

