Maatilan likasta tuli rokkitähtien promoottori – Taija Holm on nyt ensimmäisellä euroviisukeikallaan Rotterdamissa, joissa Blind Channel kisaa torstaina

Yrittäjänä Taija Holm on oppinut kantapään kautta, että maailma ei valmistu hetkessä.

Rami Marjamäki

Taija Holm tuntee edelleen suurta ylpeyttä eteläpohjalaisuudestaan. "Minussa asuu mentaliteetti, että ikinä ei luovuteta, mutta ollaan ystävällisiä kaikille. Koen sen hyveeksi työelämässä." Holm kuvattiin Akun Tehtaan tiloissa Ylöjärvellä.

Ylöjärveläinen Taija Holm on pitkän linjan promoottori ja pr-ammattilainen, joka vastaa lukuisten artistien ja tapahtumien viestinnästä ja markkinoinnista.

Hänen asiakkaisiinsa ovat lukeutuneet eturivin artistit Popedasta Eppu Normaaliin ja Katri Helenaan sekä festivaalit kuten Provinssi ja Tammerfest.

Holm pyörittää Tampereella pr-toimisto ProPromotionia. Hän perusti yrityksen vuonna 2006 työskenneltyään ensin kuusi vuotta legendaarisessa Poko Rekords -levy-yhtiössä.

Promoottori oli haaveillut pitkään omasta kirjasta. Kun pandemia sulki tapahtuma-alan, hän tarttui kirjoitustyöhön. Muistot alkoivat tulla esiin.

Tuloksena syntyi Loppuunmyyty! — Musiikkibisneksen muutoksen virrassa 2000–2020-kirja, joka on saanut hienon vastaanoton. Helsingin Sanomat nosti sen kevään mielenkiintoisimpien teosten listalle.

Holmin mukaan kustantaja olisi halunnut teokseen enemmän paljastuksia, kun taas hän halusi kertoa alan murroksesta ja kehityksestä.

”Me tehtiin lopulta kombinaatio, että musiikkibisnestä avataan kokemusten ja hauskojen sattumusten kautta. Se oli hyvä päätös. Nyt kirja on tavoittanut isomman lukijajoukon”, Holm toteaa iloisena.

Loppuunmyyty -kirja on värikäs läpileikkaus musiikkimaailmaan 2000-alusta tähän päivään. Kirjassa näyttäytyy kulisseissa tehty raaka työ, jota iso yleisö ei juuri näe. Kirja toimii myös oppaana yrittäjyydestä ja musiikkialasta haaveileville.

Holm varttui Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla. Hän oppi jo lapsena yrittämisen ja työteliäisyyden mallin niin hyvässä kuin pahassa. Hänen vanhempansa olivat broileriyrittäjiä ja maanviljelijöitä, joten kotona tehtiin töitä aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa.

Musiikin Holm sai verenperintönä edesmenneeltä isältään, joka ennen tilalliseksi ryhtymistään soitti kitaraa muun muassa Frederikin yhtyeessä.

”Muistan lapsuudesta tunteen, että aikaa oli valtavasti. Silloin ei ollut viihdelaitteita paitsi VHS-nauhuri, jolle nauhoitin musiikkivideoita. Luin paljon Suosikkia. Osasin kaikki lehdet kannesta kanteen.”

Asuminen syrjäkylällä opetti kärsivällisyyttä. Koulumatka Hemminginmäestä kirkonkylälle kesti kolme varttia, sillä bussi kiersi Lapuan kautta.

”Olen miettinyt, että miten sain aikani kulumaan koulumatkoilla, kun siihen aikaan ei ollut kännyköitä. Ehkä se toi jonkinlaista mielenrikkautta elämääni, kun katselin kaksitoista vuotta koulubussin ikkunasta”, Holm pohtii.

Nurmolaisnuorille tavattiin sanoa ”kyllä Atria opettaa”. Monen ikätoverin tavoin Holm pääsi Atrialle kesätöihin.

”Olin useana kesänä töissä Atrian hautomolla. Työhön perehdyttäjä sanoi ensimmäisenä aamuna, että ensin hoidetaan omat hommat ja sitten autetaan muita. Siitä kumpusi lisää ahkeruutta.”

Muutettuaan Tampereelle Holm työskenteli vuosia messualalla. Vuonna 2001 hänet palkattiin markkinointitehtäviin levy-yhtiö Poko Rekordsille. Samalla jakkupuku vaihtui farkkuihin ja elämästä tuli lennokkaampaa.

Holm oli lapsena todella ujo. Ala-asteella hän ei uskaltanut noutaa liitutaululta omaa nimikylttiä, vaikka opettaja pyysi. Kaikenlainen esillä oleminen oli hänestä hirvittävää.

Musiikkialalla hän joutui kohtaamaan nuoruuden pelkokuvansa: juontamaan ja vetämään erilaisia pressitilaisuuksia sekä tutustumaan jatkuvasti uusiin ihmisiin.

Työ on koulinut hänestä esiintyjän ja opettanut tunnetaitoja.

”Olen oppinut ihmisyydestä ja eri persoonista. Osaan lukea ja ennustaa ihmisten käytöstapoja. Erityisesti taitelija- ja kulttuuripiireihin mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä. Iän myötä olen oppinut antamaan rakentavaa palautetta siten, että se on luettavissa oikein. Se on tärkeää, koska yhteinen tavoitteemme on viedä heidän hengentuotteitaan eteenpäin.”

Taija Holm on nähnyt urallaan monet nousut ja laskut, ollut mukana kultalevyjuhlissa ja loppuunmyydyillä keikoilla, mutta todistanut myös vierestä monen uran hiipuvan muun muassa päihdeongelmiin.

Hän on ollut monen artistin luotettu olkapää niin ilon kuin surun hetkillä.

Erityisen pitkä ja läheinen työsuhde hänellä oli Yö-vokalisti Olli Lindholmin kanssa.

”Olli asui kotimme lähellä. Hän pyöräili usein yllättäen talomme eteen ja lähti poikani kanssa ajelulle. Hän oli meillä usein joulupukkina. Hän noudatti vanhaa kliseetä, että aina saa soittaa. Jos puhelimeni soi iltaisin, mieheni kysyi, onko se Olli. No on”, Holm muistelee.

Lindholmin kuolema sairauskohtaukseen kaksi vuotta sitten on ollut Holmin uran ylivoimaisesti raskain kokemus. Hän joutui ilmoittamaan suru-uutisen yhtyeen jäsenille ja vastaamaan median yhteydenottoihin.

Yrittäjänä Holm on oppinut monet asiat kantapään kautta. Nykyisin hän osaa priorisoida ja jakaa työtehtäviä muille työntekijöille. Hän ei enää työskentele kotona iltaisin, mikä antaa enemmän yhteistä aikaa aikaa perheelle.

”Liian moni yrittäjä menee tuulen mukana ja tarttuu heti uusiin tehtäviin, vaikka entiset ovat kesken. Ennen minulla oli valtava palo saada koko maailma valmiiksi heti. Iän myötä on oppinut, että se ei tapahdukaan hetkessä."

Joulukuussa levy-yhtiöpomo Riku Pääkkönen soitti Holmille kesken Levin hiihtoreissun ja pyysi hoitamaan Uuden Musiikin kilpailuun osallistuvan oululaisen Blind Channelin promootiotehtäviä.

Ensin Holm kieltäytyi tarjouksesta, mutta kun hän kuunteli päivän päätteeksi Dark Side -kappaleen, hän pyörsi päätöksen. Energinen kappale vakuutti hänet, ja hän päätti lähteä täysillä mukaan.

Aluksi Holm teki mediasuunnitelman ja sai yhtyeen kaikkiin mahdollisiin medioihin.

Blind Channel voitti UMK:n ylivoimaisesti ja pääsi edustamaan Suomea Hollannin Rotterdamissa järjestettäviin Euroviisuihin

Siitä alkoi pyöritys, joka on täyttänyt Holmin kalenterin. Hän on järjestänyt kevään aikana yhtyeelle yli 200 haastattelua ympäri maailmaa.

Menestys musiikkibisneksessä on Taija Holmin mukaan monesta tekijästä kiinni, joista yksi on sattuma. Blind Channelin kohdalla pätee vanha viisaus: pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Holm kertoo katsoneensa viisuja pikkulikasta lähtien, eikä hän vieläkään ymmärrä, että hän pääsee paikan päälle.

”Otan viisut työseikkailuna, kuten kaiken muunkin. Siitä tulee ainutlaatuinen keikka, jota voin muistella kiikkustuolissa.”

Euroviisujen ensimmäinen karsinta näytetään Ylellä tänään illalla. Blind Channel kilpailee torstaina jälkimmäisessä karsinnassa kello 22 alkaen.

Rami Marjamäki

"Tässä työssä on muistettava, että artistit toteuttavat unelmaansa, ja sinä olet osaltasi sitä mahdollistamassa. Menestys on yhteistyön tulosta”, musiikkialan konkari Taija Holm kuvaa.

Taija Holm