Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on tänään – Suomea edustava Blind Channel kilpailee torstaina finaalipaikasta: "Bändi on täydessä iskussa"

Mona Salminen / Yle Kuvapalvelu

Torstaina selviää, pääseekö Suomea edustava Blind Channel mukaan lauantaina järjestettävään finaaliin.

Viime vuonna jäimme ilman Euroviisuja, mutta tämän vuoden viisut järjestetään viimein Alankomaissa, Rotterdamissa. Aiemmin maa on isännöinyt kilpailua neljä kertaa, viimeisin kerta vuonna 1980.

Suomea edustaa oululainen rockyhtye Blind Channel kappaleella Dark Side.

Ylen tiedotteen mukaan yhtye on valmistautunut laulukilpailuun jo pitkään. "Fiilikset on totta kai katossa, kun pääsee näinä aikoina kokemaan tällaisen pienimuotoisen 'kiertuesimulaattorin', mut toki tää on meille uus juttu. Bändi on täydessä iskussa ja me lähdetään antamaan kaikkemme".

Suomi kilpailee finaalipaikasta toisessa semifinaalissa, mikä nähdään torstaina. Suomen kanssa kilpailemassa ovat Tšekki, Itävalta, Kreikka, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi, Tanska, San Marino ja Viro. Suomalaiset voivat äänestää omaa suosikkiaan torstain lähetyksen aikana.

Alankomaat ja BIG5-maat eli Saksa, Ranska, Italia, Espanja ja Iso-Britannia siirtyvät suoraan lauantaina järjestettävään finaaliin.

Kilpailuun osallistuu yhteensä 39 maata. 26 maata on valinnut saman artistinsa, joiden oli määrä esiintyä myös viime vuonna. Valko-Venäjä diskattiin kilpailusta sääntöjen rikkomisen takia. Syynä on maan edustuskappale, jota pidettiin sääntöjen vastaisena. Valko-Venäjä oli jo aikaisemmin lähettänyt viisuihin kappaleensa, mutta sekään ei sopinut kilpailuun. Kummassakin kappaleessa havaittiin poliittinen sanoma.

Maaliskuussa vahvistettiin, että tämän vuoden Euroviisuissa rajoitetaan yleisömäärää ja viisuissa noudatetaan tarkasti turvaohjeita.

Viisuille annettiin neljä erilaista vaihtoehtoa, ja valinnaksi osoittautui skenaario B. Skenaarion mukaan tapahtuma voidaan järjestää erilaisin rajoituksin. Yleisön maksimimääräksi on kerrottu 3 500, ja kaikki katsojat istuvat Rotterdam Ahoy -areenalla. Myös median edustajia on rajoitettu.

Euroviisujen virallisien verkkosivujen mukaan Italialla, Ranskalla ja Maltalla on suurimmat kertoimet. Suomi keikkuu tällä hetkellä taulukossa sijalla 14 ja Ruotsi 12.

Myös vuonna 2006 voittanut Suomen edustaja Lordi esiintyy finaalissa väliaikanumerossa. Lordin lisäksi lavalla nähdään viisi muuta menneiden vuosien voittajia.

Yle tarjoaa viisujen katseluun uuden kaverikatsomo-kokeilun, jossa katsoja voi kutsua videokatsomoon mukaan viisi muuta henkilöä ja yhdessä he voivat samaan aikaan seurata Euroviisuja sekä keskustella ja kommentoida esityksiä. Katsomoon pääsee liittymään tietokoneen selaimella.

Ensimmäinen semifinaali: Yle TV1 tiistai klo 22.00

Toinen semifinaali: Yle TV1 torstai klo 22.00

Finaali: Yle TV1 lauantai klo 22.00

Yle TV1:sen suomenkielisenä kommentaattorina toimii Mikko Silvennoinen.