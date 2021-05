Ihmiset & kulttuuri

Kuntouttajasta tuli kuntoutettava: "Ensin tuntui, että yhtäkkiä viedään kaikki. Sitten huomasin, että se jäikin vain tauolle" Ihmiset & kulttuuri Lähtö hyväksytty -blogista tunnettu Seidi Koivusalo on opetellut keskushermoston sairauden jälkeen elämään hetkessä. Unelmissa siintää silti työ hevosten hyvinvoinnin parissa.

Johannes Tervo

Seidi Koivusalo on vieraillut säännöllisesti "rapsuttelemassa" ystävänsä Minttu Mäkisen valmennettavia kuten Earn n'Burnia Seinäjoen radan tallilla. "Olen tajunnut, että elämä on tässä hetkessä. Kukaan ei tiedä huomista. Ja menneeseen et voi enää palata. Siksi pitää nauttia niistä hetkistä, mitä saa", Seidi painottaa.

Seinäjoella asuva Seidi Koivusalo joutui helmikuun alussa tilanteeseen, joka pysäytti toimeliaan nuoren naisen sananmukaisesti. Pysäyttävä se on ollut myös niille, jotka ovat seuranneet hänen hevosaiheista blogiaan tai Instagram-tiliään. Keskushermostoon vaikuttava sairaus aiheutti kipukohtauksen ja vei kokonaan tunnon vasemmasta jalasta ja kädestä. Lusikkakaan ei pysynyt kädessä. Onneksi ystävä vastasi puhelimeen ja lähti viemään päivystykseen. Sen jälkeen Koivusalo on opetellut raajojen käytön uudelleen. Alkuun sairauden laadusta saati ennusteesta ei ole mitään selvyyttä. Diagnoosin ja jatkohoidon tarkentamiseksi tehdään edelleen tutkimuksia. "Nyt ennuste näyttää ihan hyvältä. Kukaan ei silti osaa sanoa, kauanko menee. Toivotaan, että saisin vielä molemmat jalat alle", hän viittaa seisomiseen ja myös käsillä tekemiseen. Reilu kolme kuukautta on kulunut tiiviisti Seinäjoen keskussairaalan kuntoutusosastolla. "Olen saanut monipuolista kuntoutusta ja paljon on edistytty. Kovaa työtä on vaadittu, mutta pitää antaa ammattilaisille tosi iso kiitos." Koivusalo löysi sopivan, esteettömän vuokra-asunnon ja muutti vappuna. Perhe ja muut läheiset auttoivat muutossa ja ovat olleet kaikkineen todella tärkeä tuki. "Ihan alkuun ensimmäiset pari viikkoa meni silti niin, että en pystynyt puhumaan edes puhelimessa. En halunnut kuormittaa heitä avautumalla siitä pelosta, surusta ja epätoivostakin, mitä tunsin." Ammattilaisten henkinen ensiapu oli siinä kohtaa isossa roolissa. "Olen tekevä ihminen. Kun saa tehdä töitä kuntoutumisen kanssa, pystyn keskittymään. Toki jos on huonompi päivä ja olen väsynyt, se vaikuttaa mielialaan." Kivut ovat pysyneet kurissa lääkityksen avulla, mikä on osaltaan pitänyt yllä positiivisuutta. "Sitä on alettu vähentää, eivätkä kivut ole palanneet." Kokkolassa varttunut Seidi Koivusalo pääsi muutaman vuoden iässä joulutorilla talutusratsastukseen. Äiti yritti ehdottaa ponia, mutta tyttären sisu tuli esiin. Suomenhevosen selkään piti päästä. Kodin lähellä oli tallilla islanninhevonen, jota Seidi kävi päivittäin hoitamassa ja seuraava askel oli ratsastuskoulu. 8-vuotiaana hän oli säästänyt rahaa niin, että vanhemmat heltyivät ja ostettiin ensimmäinen oma hevonen. "Sain sen ehdolla, että pidän kaksi päivää vapaata viikossa. Koulu ei saa kärsiä. Se oli hyvä motivaattori lukea kokeisiin", hän kiittää vanhempiaan. Ensimmäinen hevonen oli – ehkä enteilevästi – entinen ravuri. "Siinä oli alkuhankaluuksia, kun oli kokematon hevonen ja kokematon tyttö." Otolla oppi hänen jälkeensä ratsastamaan moni muukin. Koivusalolle itselleen hevosen todellinen merkitys aukeni kouluvuosien kiusaamiskokemusten kautta. "Oli ihan sama, oliko iloja tai surua. Sain aina jakaa ne tallilla Oton kanssa. Sillä oli iso merkitys kasvussa aikuiseksi asti." "Ihmiset saattavat elämässä vaihtua, jos yhteydenpito heikkenee. Hevonen on aina läsnä. Se on varma voimavara", hän kiteyttää. Hevosten lisäksi Seidi Koivusalon elämään on lapsuudesta asti kuulunut kirjoittaminen. Ensimmäisessä blogissaan hän kuvasi elämää Oton kanssa. Nykyinen Lähtö hyväksytty -blogi on pyörinyt vuodesta 2016 ja sen rinnalle on tullut Instagram. "Haluan tehdä siitä omien ajatusten päiväkirjan hevosten hyvinvoinnista ja ihmisten myös." Koivusalo kokee, että sosiaalisen median maailma on kohdellut häntä varsin hyvin. Toki tiettyjä asioita on myös itse pitänyt tehdä, kuten kieltää blogista anonyymit kommentoijat. "Tavoitteeni on tehdä positiivista hevosmediaa ja silti realistisesti. Haluan, että pystytään keskustelemaan ja mietitään asioita monesta näkökulmasta." Metsä vastaa somessakin niin kuin siihen huudetaan. Seidin sairastumisen jälkeen ihmiset ovat jakaneet hänen Instagram-seinälleen videoita, joissa he ovat ottaneet hänet mukaan hevosen selkään tai kärryille. Johannes Tervo Heidi Koivusalo tavoittelee blogillaan positiivista, mutta silti realistista hevosmediaa. "Haluan, että pystytään keskustelemaan ja mietitään asioita monesta näkökulmasta." Niin pian kuin sairaalasta annettiin lupa, tallille suuntasi toipilas itsekin. Rullatuoli laitettiin autoon ja tallille on menty useana päivänä viikossa. Kuvien ravuri Earn n'Burn eli Enska on ollut ystävä Minttu Mäkisen valmennettavista se, joka on rennoimmin ottanut uuden asetelman. Edelleen kilpaileva ravuri oli aiemmin Koivusalon asiakkaita. Nyt hoitaja saapuukin vain rapsuttelemaan eikä nouse rullatuolistaan, mutta se ei ole haitannut. "Enska on luottavainen, kuin ihmisen mieli. Vaikka radalle päästyään se tietää tarkkaan, mitä tehdään." Viime viikolla hän pääsi myös ensi kertaa tutun islanninhevosen selkään. Käyntiä tehty lenkki ilahdutti, sillä se osoitti vasemman puolen lihashallinnan kehittyvän oikeaan suuntaan. "Onneksi olen liikkunut paljon ennen tätä. Oli peruskuntoa. Pyörätuolielämä on todellinen fitness-laji", nainen kuvaa ja nauraa. Koivusalon sairaus pukkasi pintaan, kun hän oli palaamassa EkaKierros -bändin harjoituksista Kokkolasta. "Onneksi tämä sattui korona-aikaan. Ei ole ollut muutenkaan keikkaa. Minulla on siellä nyt tuuraaja", sähkökitarasta ja taustalaulusta vastaava kertoo. Koivusalo perusti bändin hevosvarustealalta tunnetun Aki Järvelän kanssa viitisen vuotta sitten eikä aio luovuttaa harrastuksestaan. Rock-covereita soittava bändi tunnetaan hyväntuulisuudestaan. Hyvää mieltä se tuottaa myös jäsenilleen. "Kyllä mulla on tavoite, että pääsen vielä itsekin soittamaan, kun saan käteen liikettä enemmän." Johannes Tervo Kun Seidi Koivusalo on jakanut sairastumisen kokemuksia Instagramissa, seuraajat ovat ottaneet hänet kyytiin tallille. "Tuollaiset ihanat tempaukset pistävät mielen nöyräksi", hän sanoo. Kuvassa iloaan ilmaisee Minttu Mäkisen koira Ranja ja ori Lujauskolla on kevät mielessä. Hevosenhoitajan koulutuksen ja ammattitalleilla työskentelyn jälkeen Seidi Koivusalo on viime vuodet keskittynyt edistämään hevosten hyvinvointia. Hevosen anatomia ja lihashuolto on alkanut kiinnostaa yhä enemmän, ja hän aloitti käymällä faskia copper bar -koulutuksen. "Monet tarjolla olevat koulutukset ovat suppeita, joten pitää tehdä paljon töitä itsekseen." Vaikka leipätyö on ollut viime vuodet järjestöalan toimistotyössä, lähes kaikki vapaa-aika on vierähtänyt talleilla. Monialainen yrittäjä ja hevosenomistaja Reima Kuisla on arvostettu paneutumisesta hevostensa terveyteen, mihin hän hakee apua eläinlääkäreiltä ja muilta ammattilaisilta. "Olen kiitollinen Reimalle. Olen saanut hoitohevosiksi osin vähän haastaviakin projekteja. Olen päässyt seuraamaan monia tilanteita ja katsomaan, miten erilaisten vammojen kuntoutusta tehdään." Seidi Koivusalo myöntää aiemmin stressanneensa asioita ennalta. "Paljon pitää tehdä itsensä kanssa töitä, mutta vanhaan en palaa." Haaveilla kuuluu ja unelmia on Seidilläkin. Jonkinlaisen hevosten hyvinvointia tukevan yrityksen perustaminen on niistä tärkein – "jos vain pystyn palautumaan ensin itse." Pysähtyminen perusasioihin on opettanut armollisuutta. Tasapainoinen arki ja riittävä lepo luovat hyvän elämän pohjan. "Ensin tuntui, että yhtäkkiä viedään kaikki, minkä varaan olin rakentanut elämäni. Sitten huomasin, että se kaikki jäikin vain tauolle. Maailma ei kaatunutkaan." Lue myös: Koivusalon vierasblogi MT Ravinetissä: Oletko joskus miettinyt, onko tekemisessäsi mitään järkeä? Johannes Tervo Reima Kuislan tallilla Seidi Koivusalo kiittää päässeensä seuramaan haastavampiakin kuntoutusprojekteja. Earn n'Burn on sen sijaan Minttu Mäkisen valmennettava. Seidi Koivusalo Seinäjoella asuva Seidi Koivusalo on toiminut viime vuodet toimistotyöntekijänä Nurmon Sininauha ry:llä.

Kokkolasta lähtenyt Koivusalo kouluttautui Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa Kaustisella hevosenhoitajaksi ja työskenteli ammattitalleilla.

Toimistotyön ohessa hän on opiskellut hevosten faskiahoitoja ja hierontaa.

Hän on hoitanut hevosia harrastuksenaan varsinkin Reima Kuislan tallilla.

Koivusalon Lähtö hyväksytty -blogi on tunnettu hevosten hyvinvointiaiheista.

Hänen samanniminen Instagram-tilinsä, jolla on liki 2 000 seuraajaa, oli ehdolla hevosalan somegaalassa vuoden raviurheilun vaikuttajaksi.

24-vuotias Koivusalo sairastui helmikuussa tulehduksen aiheuttamaan keskushermoston sairauteen, josta hän nyt kuntoutuu.

Harrastaa liikunnan ja hevosten lisäksi sähkökitaran soittoa ja laulua EkaKierros -bilebändissä. Aiheet Hevosalan somegaala 2021 Lähtö hyväksytty -blogi Seidi Koivusalo keskushermosto rullatuoli