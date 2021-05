Mikä on korpimetso? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 28.05.2021 1. On puutarhojen aika. Mikä seuraavista köynnöskasveista on vanhaa suomalaista alkuperää? 2. Mikä seuraavista ei ole Suomessa haitallinen vieraslaji? 3. Mikä on korpimetso? 4. Mikä on Suomen ja Euroopan unionin manner­alueen itäisin kunta? 5. Montako osavaltiota Yhdysvalloissa on? 6. Mikä seuraavista suomalaisten suussa lentävistä lauseista on peräisin Kummeli-sarjasta? 7. Rap-duo JVG on Spotifyssa Suomen kuunnelluin artisti. Mikä kappale on saanut kaikista eniten, yli 25 miljoonaa, kuuntelukertaa? 8. Mikä seuraavista on Suomelle merkittävin meijeri­tuotteiden vientimaa? 9. Eräs maa rajoittaa kuusen hakkuuta voimakkaasti. Mikä? 10. Kuka on uusi tiede- ja kulttuuriministeri?