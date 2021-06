Koronavuosi oli kuvataiteilijalle uuden oppimisen vuosi – "Viedään vaikka lukupiiri metsään", hän heittää

Samaan aikaan monella luovien alojen ammattilaisella on ollut usko tulevaan todella koetuksella.

Sanne Katainen

Paula Huhtasen taiteen perussanoma, iloismi, on vain vahvistunut koronavuoden aikana. "Asiat järjestyvät, mutta Se vaatii meiltä kaikilta sisäisen äänen kuuntelemista. Ja myös muun kuin totutun tekemistä, jos tarvis on."

Vaikka taidenäyttelyitä on voitu pitää auki rajoitetusti, koronavuosi on ollut kuvataiteilija Paula Huhtaselle uudistumisen aikaa.

"Olen onneksi löytänyt ja myös tarttunut työtilaisuuksiin, jotka ovat tulleet itselle perinteisten toimintamallien ulkopuolelta."

Virtuaalisten välineiden opettelu on jopa yllättänyt: se on tuonut uusia suunnitteluprojekteja ja verkosto on jopa kasvanut.

Alkuvuodesta Huhtanen kehitti määräaikaisesti hanketyöntekijänä tulevan kesän kulttuurikohdetta ja viime syksynä valmensi luovista aloista kiinnostuneita työnhakijoita.

Tulossa on myös näyttelyn kuraattorin tehtävä, joka on uusi aluevaltaus hänelle itselleen ja myös ITE-taiteilijoille.

Taiteen ja kulttuurintekijät ovat alana oppineet lyhyessä ajassa paljon, hän katsoo.

Esimerkistä käy Ilomantsin kesä, jossa viime vuoden ITE-taiteilija Huhtanen oli koko ajan paikalla. Järjestäjiä auttoi se, että tapahtuma sijoittuu osaksi ulkotiloihin. Ihmiset myös suhtautuivat aikataulutettuihin sisääntuloihin hyvin.

"Ihmiset olivat tyytyväisiä. Enkä kertaakaan kokenut itse oloani turvattomaksi. Siellä oli tarkkaan suunniteltu malli, miten mennään rajoitusten mukaisesti."

Kokonaisuutena koronavuosi on ollut monelle Paula Huhtasen tuttavapiiriin kuuluvalle kulttuurin tekijälle henkisesti raskas.

"Osa keskusteluista on ollut hyvin vakavia. Usko tekemiseen on ollut monilla todella koetuksella, vaikka ihminen kuinka on ihan oman alansa parhaita."

Paljon on keskusteltu, kuinka mennä eteenpäin rajoitusten antamilla pelimerkeillä. Huhtanen on tutustunut esimerkiksi Design Spot välittäjäverkostoon, joka yhdistää hänen mukaansa aivan uudella tavalla kulttuuria ja taidetta.

Tasapuolisuuden nimissä myös taiteessa ja kulttuurissa toimivia yksin yrittäviä pitää tukea – niitäkin, jotka edustavat marginaalia kuten ITE-taiteilijat. Tätä valtion kulttuurialoille osoittama järjestelmä ei tahdo edelleenkään tunnistaa, Huhtanen katsoo.

"Mutta toisaalta ajattelen myös, että viime kädessä vastuu on meillä toimijoilla itsellämme."

Sitä vastuuta osoittavat uudet tavat kohdata yleisöä: muusikot kaupunkioppaina ja näyttelijät esiintymässä virtuaalisesti palvelukotien asukkaille.

"Nyt ajatellaan, missä kaikkialla kulttuuri voikaan olla. Kun ei voida lukupiiriin kokoontua sisällä, mennään metsään ja puhutaan siellä kirjallisuudesta."

