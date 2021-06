Kirjallisuuden asiantuntijat kertovat klassikkovinkkinsä kesälukemiseksi

Kustantamot

MT kysyi toimittaja Ronja Salmelta, tutkija Maria Laaksolta ja kirjastonhoitaja Elisa Harjunpäältä, mitkä klassikkokirjoista ovat heidän suosikkejaan.

MT kysyi toimittaja Ronja Salmelta, tutkija Maria Laaksolta ja kirjastonhoitaja Elisa Harjunpäältä, mitkä klassikkokirjoista ovat heidän suosikkejaan. Listalle pääsi tällä kertaa lähinnä ulkomaisten tekijöiden klassikoita, mutta joukossa on myös Tove Janssonin Kesäkirja.

Maria Laakso

tutkija Tampereen yliopisto

Mary Shelleyn Frankenstein on hämmästyttävän ajaton klassikko. Se tiivistää tieteen etiikan kysymyksiä todella taitavasti sekä miettii, millaista ihmisyys on ja miten se määrittyy. Lisäksi se on vetävä teos.

Daniel Defoen Robinson Crusoe on ikisuosikkini, jonka maailmasta ammentavat nykyiset post-apokalyptiset tarinat. Perjantai-hahmon kuvaus on aika kammottavaa nykylukijan silmin, joten siihen kannattaa suhtautua kriittisesti.

Ronja Salmi

toimittaja Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja

J. D. Salingerin Sieppari ruispellossa on suuri suosikkini klassikoista. Olen lukenut sen viisi kertaa ja aion lukea vielä lukuisia kertoja uudelleen. Sieppari ruispellossa -kirjaan viitataan sanaleikeissä ja se elää myös populaarikulttuurissa.

Elisa Harjunpää

kirjastonhoitaja, Mikkelin seutukirjasto

Olen entinen englannin kielen opiskelija, klassikkoni tulevat usein anglosaksisista maista. Alice Walkerin Häivähdys Purppuraa on iso suosikkini. Walker nimesi The New York Timesin podcastissa suosikikseen Charlotte Brontën Kotiopettajattaren romaanin.

Näin kesän korvalla Tove Janssonin Kesäkirja on sopiva klassikko, jota suosittelen muillekin. Luen Kesäkirjan aina uudestaan silloin tällöin. Pieni on kaunista ja teoksessa on kuvattu hyvin saaristoluontoa.

Lue lisää: Kirjallisuuden klassikot voivat olla pakkopullaa, mutta niitä myös rakastetaan – Kiinnostus syntyy lukuharrastuksen syventyessä

Kirjallinen keskustelu klassikoista kaipaa vielä enemmän lukijan kunnioitusta