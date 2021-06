Top Gearista tuttu Jeremy Clarkson yrittää pyörittää omaa maatilaa – uusi tv-sarja näyttää, kuinka hulvattoman haastavaa maatalous voi olla

Brittiläinen Jeremy Clarkson on työntänyt lusikkansa uuteen soppaan.

Huippusuositusta auto-ohjelma Top Gearista Clarkson sai lähtöpassit vuosia sitten, kun Clarkson löi Top Gearin tuottaja Oisin Tymonia yorkshirelaisessa hotellissa tapahtuneessa välikohtauksessa.

Amazon Primella pyörivä uusi Clarkson´s Farm -sarja sijoittuu hänen omistamalleen maatilalle.

Ohjelman idea on seuraava: Clarkson kuulee, että hänen omistuksessaan olevaa maatilaa pyörittävä isäntä jää eläkkeelle.

Hän järkeilee, ettei tilan pyöritys voi olla kovin vaikeaa. Miksi ei siis tehdä sitä itse?

Clarksonilla ei kuitenkaan ole mitään kokemusta maatilan töistä.

Myös ajoitus ei voisi olla juuri huonompi. Britanniaa koettelevat kammottavan huonot säät.

Onneksi hän saa avukseen kokeneita viljelijöitä, jotka näyttävät kuinka tilan työt hoituvat. Tietysti mukana on myös aimo annos konehulluutta: Clarkson ostaa tarpeisiinsa nähden aivan liian suuren ja monimutkaisen traktorin.

Clarksonin mukaan sarjassa kyse on "rakkaudenosoituksesta maataloudelle ja brittiläiselle maaseudulle."

"Maataloudesta kertovia ohjelmia on kahdenlaisia. Yleensä näemme amerikkalaista teollista maataloutta ja meille kerrotaan uutisraporteissa eläinten kammottavista oloista", Clarkson kuvailee Daily Expressin haastattelussa.

"Sitten on Kate Humble (brittiläinen tv-kasvo), joka istuu puhtaiden olkien päällä pidellen vastasyntynyttä karitsaa. Tosi asiassa brittiläinen maatalous on jotakin siltä väliltä. Ja se on oikeastaan aika hyvää."

The Guardianin arvion mukaan sarja on yllättävän hauskaa katsottavaa – ainakin niille, jotka Clarksonin suuresta persoonasta pitävät.