Missä kunnassa järjestetään Suomen vanhimmiksi festivaaleiksi tituleeratut Aitoon kirkastusjuhlat? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 11.06.2021 1. FAO:n tilastojen mukaan ruoka on ollut tämänhetkistä kalliimpaa vain kerran aiemmin. Minä vuonna? 2. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs on entinen SM-tason urheilija. Missä lajissa? 3. Kuinka monessa kunnassa oli mahdollista ennakko­äänestää ulkona? 4. Akava ilmoitti kesäkuun alussa eroavansa – mistä? 5. Minä vuonna 4H-yhdistykset järjestivät ensi kerran Reilu teko -nimellä tunnettavan lannoitesäkkien keräyksen? 6. Ararat on tulivuori ja maansa korkein kohta. Minkä maan? 7. Millä seuraavista Jugoslavian maista on meren rantaa? 8. Missä kunnassa järjestetään Suomen vanhimmaksi festivaaliksi tituleeratut Aitoon kirkastusjuhlat? 9. Missä sijaitsee radio- ja puhelinmuseo? 10. Runoilija Ilpo Tiihonen menehtyi sairauskohtaukseen hiljattain. Minkä ikäinen Tiihonen oli kuollessaan?