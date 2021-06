Miksi uni on niin tärkeää? Aivot tarvitsevat jätehuoltoa, jotta ne eivät huku kuonaan

Jukka Pasonen

Nukkuminen on ollut eläimille ja muinaisille esi-isillemmekin vaarallista aikaa. Mikä tekee unesta niin tärkeää, että se on riskeistä huolimatta säilynyt koko kehityshistoriamme ajan? Viime vuosien tutkimukset antavat yhden selityksen: uniaika on tärkeää aivojen viemäröinnin ja kunnossapidon kannalta.

Aivot on erittäin aktiivinen elin, jossa solut tuottavat haitallista aineenvaihduntajätettä ja myös beta-amyloidia sekä tau-proteiinia. Niitä kertyy aivoihin esimerkiksi Alzheimerin taudissa.

Jotta aivot eivät huku kuonaan, tarvitaan tehokasta jätehuoltoa.

Viime vuosikymmenen aikana on selvinnyt, että etenkin unen aikana aivoissa toimii niin kutsuttu glymfaattinen verkosto, jossa aivo-selkäydin­neste kiertää keräämässä jätteet aivosolukoista. Ne johdetaan lopuksi verenkiertoon, josta ne poistuvat kuten muutkin kuona-aineet.

Voi olla, että unen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle selittyy ainakin osaksi sen puutteen aiheuttamista jäteongelmista.

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.