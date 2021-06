Historiallinen vihellys ja vihdoin se alkaa – eikä helpolla tavalla todellakaan

Tanskalaismediassa Huuhkajat on nähty kisajoukkueiden "arvojärjestyksessä" jopa vihonviimeisenä.

Teemu Pukki sanoo olevansa valmis pelaamaan niin kauan kuin valmennus vain suo minuutteja. LEHTIKUVA/AFP

Lauantai-iltana kesän hellimässä ja kauniissa Kööpenhaminassa on aika haudata suomalaisen jalkapallon jo joskus ikiaikaiseksi arvioitu peikko. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue debytoi arvoturnauksessa, kun kello 19 Suomen aikaa Parken-stadionilla brittituomari Anthony Taylor viheltää EM-lopputurnauksen Tanska–Suomi-ottelun vauhtiin.

"Jes, vihdoin se alkaa", Huuhkajien kapteeni Tim Sparv huokaisee.

"En malta odottaa", painottaa kipparin vieressä tiedotustilaisuudessa istunut Teemu Pukki.

Se, mitä on odotettavissa, voi olla kaiken huuman jälkeen varsin karua. Tanska on hävinnyt vain maailman kärkimaalle Belgialle vuoden 2019 alusta lähtien, ja tuoreen päävalmentajan Kasper Hjulmandin saldo tältä vuodelta on huima: viisi ottelua, neljä voittoa, tasapeli Saksan kanssa ja maaliero 17–1.

"Tanskalla ei ole isoja heikkouksia. Hyökkäyksessä isoja nimiä, muun muassa Christian Eriksen ja Martin Braithwaite ovat todella vaarallisia, jos saavat tilaa ja aikaa. Se on selvä, Sparv miettii ja korostaa tuttuun tapaan Suomen puolustuspelin olevan "kaiken aa ja oo" lauantaina.

Tanskalaismediassa Huuhkajat on nähty kisajoukkueiden "arvojärjestyksessä" jopa vihonviimeisenä. Sparv ja Pukki naurahtavat: moista lisämotivaatiota ei edes tarvita.

"Tiedämme olevamme underdogeja (altavastaajia), mutta kisojen jälkeen ei olla enää", Sparv jyrähtää.

Kaksikko myöntää toki jännitystä mahdollisesti olevan ilmassa historiallisen ottelun alla, mutta sekin voi olla vain hyväksi. Ja mikä parasta, kumpikin vakuuttaa pelikuntoaan.

"Treeniviikko on ollut hyvä. Olen terve, olen valmis pelaamaan. Katsotaan, jos saan pelata", Sparv ilmoittaa.

"Noin puolitoista viikkoa olen treenannut koko ajan täysillä ja (viimeisessä harjoituspelissä) Viroa vastaan pelasin 30 minuuttia. Ei mitään ongelmaa, ja olen valmis pelaamaan niin kauan kuin valmennus vain suo minuutteja", Pukki vahvistaa.

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan uusia loukkaantumisia ei ole tullut, mutta ottelua edeltäneen illan harjoitukset piti vielä katsoa, jotta näkisi ovatko "kaikki sataprosenttisia" kunnoltaan.

"Mutta hyvältä näyttää, ne, joilla on ollut pieniä vammoja, ovat kuntoutuneet hyvin", Kanerva kertoo.

Päävalmentajakin tietää Suomen aseet ennakkosuosikkia vastaan: se aa ja oo on se puolustus ja "vahva joukkuehenki".

"Tanskalla on joukkuepelaaminen hyvällä tasolla ja yksilöillä hyvin dynaamista hyökkäämistä. Tanskaa vastaan on vaikea tehdä maali, mutta hankala estää heitä tekemästä maalia. Siinä on haastetta tarpeeksi, mutta kysymys ei ole mahdottomasta vastustajasta."

"Olemme osoittaneet aikaisempinakin vuosina, että pystymme pärjäämään isojakin vastaan"

Tanskan leiristä kuultiin ne tutut kehut vastustajan vaarallisuudesta, Pukin vaarallisuudesta, Suomen ansaitsemasta kunnioituksesta ja kaikesta muustakin. Silti rivien välistä saattoi aistia sen, että Tanskassa ei ehkä ihan uskota kaikkiin tuttuihin fraaseihin.

"Suomi on todella kova vastustaja. Kova pala purtavaksi, ja puolustaa hyvällä luottamuksella itseensä. Meidän on oltava hyviä, onnekkaita ja hyökkääviä, mutta meillä kyllä on kokemusta tuollaisesta", valmentaja Hjulmand sanailee.

"Minulle sopii se, että olemme suosikkeja. Niin pitäisikin olla, kotikentällä. Ja on tärkeää saada hyvä alku turnaukselle, tiedämme täysin tämän pelin tärkeyden", Tanskan kapteeni Simon Kjär täydentää.