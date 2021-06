Kuka ohjaa Lapin sotaan sijoittuvan Hollywood-rahoitteisen elokuvan Sisu? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 18.06.2021 1. Kuntavaalien äänestysprosentti oli historian matalin. Paljonko se oli? 2. Minkä mittaisina kuusenkerkät kannata kerätä? 3. Minkä niminen on palvelu, josta voi hankkia kesäksi omille mailleen eläimiä hoitamaan maisemaa? 4. Mikä on Metsä Group -konsernin tuotekehitystä tekevän yrityksen nimi? 5. Luomuviennin osuus on tuplaantunut parin vuoden aikana. Mikä vilja vetää jauhojen ja myllytuotteiden vientiä? 6. Kuka ohjaa Lapin sotaan sijoittuvan Hollywood-rahoitteisen elokuvan Sisu? 7. Mikä on Virpi Raipala-Cormierin perustaman ja johtaman yrityksen nimi? 8. Mikä on Suomen suurin petokala? 9. Mikä näistä on ranskalainen työhevosrotu? 10. Mikä näistä kesän suosituista festivaaleista toteutuu tänä vuonna?