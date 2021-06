Vuolijoella voi vuokrata etätyöpisteen vaikka päiväksi – "Kyllä me siitä ilon tuottamisesta lähdetään"

Vuolijoki valittiin vuoden älykkäimmäksi kyläksi viime vuonna. Yhdessä tekemisellä ja hyvällä talkoohengellä on kuitenkin pyöritetty toimintaa jo pitkään.

Reijo Haukia

Maria Helo ja Tuija Kallio esittelevät etätyötilaa. Tilaan tehtiin uusi ovi, jonka takia seinämaalauksesta purettu aurinko siirrettiin takaseinälle.

Vuolijoen kylä Kajaanissa valittiin vuoden 2020 älykkäimmäksi kyläksi.

Kun kilpailuun lähdettiin, oli älykkyyden määritelmä vielä vähän epäselvä. Tavoitteeksi otettiin luoda aktiivinen ja toimiva virtuaalikylä.

Siinä myös onnistuttiin. Nykyisin Facebook-ryhmässä keskustellaan aktiivisesti ja hyvässä hengessä kaikesta kylään liittyvästä.

Älykylätoiminnan ohella Vuolijoella on menossa monenlaista muutakin.

Nuorille on tulossa esimerkiksi moottoritoimitila, jossa voi järjestää kursseja sekä rassata mopoja ja autoja.

Pankkitalolla on noin vuoden ollut etätyötila, josta kuka tahansa voi vuokrata pöytäpaikan. Tilaan on hankittu sähköpöydät, nettiyhteys on hyvä, tulostus ja skannaus onnistuvat ja kahviakin saa rajattomasti. Jalkaan voi sujauttaa mummojen tekemät villasukat.

"Viittä kysyin tekemään sukkia ja jokainen sanoi suoraan, että teen. Kuudes tuli kysymään, että enkö minäkin voisi tehdä", nauraa hanketyöntekijä Maria Helo Vuolijoen maaseutuyhdistyksestä.

Seuraavaksi tilaan on tulossa sähkölukot, jolloin työtilaa voi käyttää vaikka yöllä. Pankkitalon tiloissa järjestetään myös paljon erilaisia kursseja. Nyt esillä on koululaisten Älykäs kylä -teemaisia piirroksia.

Pihalle suunnitellaan sähköautojen latauspistettä. Lisäksi kylälle on tulossa kiertäviä kylätaideteoksia ja lauantaista pop up -lounaskahvilaa voi halutessaan pitää kuka vaan.

Reijo Haukia

Kahveista huolehtinut Anna Korhonen väistelee ympäriinsä tepastelevaa Nugettia.

Toimintaa suunnitellaan yhdessä ja hulluillekaan ideoille ei sanota ei.

"Ydin on kyllä yhteisö, jossa voi vapaasti ideoida eikä ideoita lytätä tai tyrmätä. Niitä lähdetään sitten porukalla kehittämään toteutettaviksi", kuvailee ilmapiiriä vanhempainyhdistyksen kautta mukaan tullut Tuija Kallio.

Helon mukaan aktiivisen toiminnan mahdollistaa esimerkiksi Oulujärvi Leaderilta saatava tuki.

"Paras osahan tässä neljännen sektorin toiminnassa on se, että mukaan voi tulla hetkeksi ja olla sen aikaa kun haluaa. Ei ole pakko sitoutua pitkäksi aikaa", Helo toteaa.

Reijo Haukia

Jussi Soinin lampaat viettävät kesän Riihipihassa museovieraiden ilona.

Kesäkuisena päivänä Vuolijoelle talonpoikaismuseo Riihipihan Niittypirttiin on kerääntynyt iso joukko talkoolaisia ja kyläaktiiveja kahville. Nugetti-niminen kana tepastelee lattialla tutkimassa paikkoja.

"Kyllä me siitä ilosta ja ilon tuottamisesta lähdetään"; kuvailee Sirpa Lavikainen kylän aktiivista toimintaa.

"Ei odoteta, että joku muu tulee ja tekee vaan tehdään itse. Usein sillä saa nopeammin tuloksia."

Vaikka Vuolijoella toimii monta eri yhdistystä metsästysseuroista eläkeliittoon ja koulun vanhempainyhdistykseen, ei tapahtumiin tulijoilta kysellä, minkä yhdistyksen jäsenmaksu on maksettu.

Viimevuosien aikana eri kokoluokan tapahtumia onkin järjestetty yli 60. Kesän suurin talkooponnistus on heinäkuussa 10.–11.7. järjestettävät kesäpäivät..

Reijo Haukia

Jussi Soini ja Jukka Tarvainen käynnistävät traktoria.