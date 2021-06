Tällaista satoa kannattaa kasvattaa puutarhassa, kun haluaa säästää rahaa ja vaivaa

Johanna Merinen

Johanna Merisen puutarhassa kasvaa monenlaista ihanaa syötävää. Kuvassa poseeraavat maa-artisokka, kurpitsa, upean punainen tarhamaltsa ja alarivissä kukkiva sipuli, sikurijuuri, vadelmat ja liilapalkoinen herne.

Vihanneksia, marjoja ja hedelmiä itse kasvattamalla on mahdollisuus säästää sievoinen summa rahaa. Omavarainen.fi-verkkosivua ylläpitävälle Johanna Meriselle tärkein syy kokeilla satokasveja on kuitenkin oppimisen ilo ja tunne siitä, että omilla teoilla on merkitystä.

”Kutsumme omaa harrastustamme ’omavaraisteluksi’, sillä emme edes pyri mihinkään täydelliseen omavaraisuuteen.”

Merisen mielestä paras hyötypuutarha on sellainen, joka vastaa oman talouden tarpeita ja ruokatottumuksia tai kiinnostusta tiettyihin kasveihin suhteutettuna resursseihin.

Hänelle itselleen on tärkeää, että kasvikset kasvavat puhtaissa oloissa ja että puutarhan sato on monipuolista.

Taloudelliselta kannalta kannattaa kasvattaa sellaista satoa, jolle on paljon käyttöä ja joka on kaupassa kallista.

”Jos syö säännöllisesti ja monipuolisesti marjoja, kannattaa panostaa niihin. Esimerkiksi tyrni ja mesimarja ovat ostettuina kalliita.”

Johanna Merisen omassa puutarhassaan Vehmaalla kasvaa esimerkiksi erikoista sikurijuurta, jota käytetään teen ja kahvin vaihtoehtona. Juomasta on tullut trendikästä ja paahdetun sikurin hinta on noussut samaa tahtia.

Kissataloudet voivat säästää kasvattamalla kissanminttunsa itse. Hieman yli eurolla saa pussin kissanminttusiemeniä, joista kasvaa vuodessa valtava alue kissanminttua.

Jos kasvimaa tai puutarha ovat pienet, voi sinne valita vähän tilaa vieviä satokasveja. Tällaisia ovat ylöspäin kasvavat kasvit kuten herneet, pavut sekä marjapensaat ja yrtit. Monivuotiset yrtit ovat myös helppohoitoisia, esimerkiksi lipstikan ja mintun leviämistä voi joutua jopa rajoittamaan.

Muita helppohoitoisia satokasveja ovat perunat, maa-artisokka, raparperi ja piparjuuri.

Puutarhaa suunniteltaessa kannattaa huomioida alueen maa­laji, ilmansuunnat ja kasvuvyöhyke.

Kastelun suunnittelu on sekin tärkeää. Merisen puutarhassa omalla kaivolla on suuri merkitys.

”Oma hyvä kaivo on meillä ollut oleellisen tärkeä hyötypuutarhalle. Täällä on useampi peräkkäinen kesä ollut hyvin kuiva ja sateeton. Jos myös nurmikot olisi kasteltu kunnallisella vedellä, siihen olisi saanut uppoamaan paljon rahaa.”

Isot investoinnit kannattaa suunnitella huolella.

Merinen suosittelee satsaamaan esimerkiksi kunnon kasvihuoneeseen. Halvemmat mallit voivat osoittautua heikkolaatuisiksi.

”Meillä on todella huonoja kokemuksia halvoista kevytkennokasvihuoneista, joiden elinkaari oli vain muutaman vuoden. Sen jälkeen kennolevyt alkoivat haperoitua puhki. Olemme sittemmin tehneet itse kunnon kasvihuoneen raakalaudasta ja vanhoista ikkunoista.”

Taitojen kehittyessä rahaa voi säästää puutarhajätettä kompostoimalla ja keräämällä oman sadon siemeniä.

Monille puutarhan ja kasvimaan hoito alkaa alkuinnostuksen jälkeen tuntua liian työläältä.

Usein puutarhan perustamiskustannukset ovat suuret ja ne menevät hukkaan, jos istutetut kasvit hukkuvat rikkaruohoihin tai joutuvat rusakoiden syömiksi.

Työn määrää voi vähentää huolellisella suunnittelulla.

Kiireiselle puutarhurille sopivat vahvat ja kestävät perinnemaatiaislajikkeet, jotka ovat tottuneet kasvamaan Suomen olosuhteissa.

Tällöin kylvön ja sadonkorjuun väliin jää oikeastaan vain sopiva kastelu, lannoitus ja rikkaruohojen poistaminen, elleivät satoa uhkaa tuholaishyönteiset.

”Kastelunkin voi halutessaan hoitaa edullisilla, ajastetuilla tippaletkuilla”, Merinen vinkkaa.

”Kohopenkit ja korkeat kasvatuslaatikot helpottavat pitämään kasvimaat siisteinä.”

Esimerkiksi juureksissa on eroa. Porkkana on kiitollinen kasvatettava, mutta palsternakka vaatii alkuvaiheessa enemmän hoitoa. Sen siemenet eivät idä hyvin, ellei kylvös pysy kosteana.

Hyvin hoidettu hyötypuutarha on myös kaunis.

”Meillä kasvaa esimerkiksi upean fuksian pinkkiä tarhamaltsaa, jota voi käyttää salaateissa tai syödä pinaatin tapaan ja kauniisti kukkivaa lilapalkoista hernettä, joka kasvaa viheraitana”, Merinen kertoo.

”Olen nähnyt myös upeita kurpitsakaaria, joissa kurpitsan kasvusto on ohjattu kasvamaan tuetulle betonivaluritiläkaarelle, jonka alta voi kulkea”, Merinen kuvailee.

”Loppukesästä mintut kukkivat upeasti ja houkuttelevat samalla paljon perhosia luokseen. Jos jättää muutaman sipulin korjaamatta, ne tuottavat suloiset, pienen nyrkin kokoiset kukkapallot. Lopulta sipulin kukasta saa kerättyä siemeniä seuraavan vuoden satoa varten.”