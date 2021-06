Jatkopaikka on Huuhkajien omissa käsissä

EM-kisojen alkulohkovaihe päättyy keskiviikkona. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Panokset ovat suuret, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue astelee maanantai-iltana Pietarin stadionin nurmelle. Vastassa on Belgia, ja Huuhkajilla on mahdollisuus edetä EM-turnauksen jatkopeleihin.

Suomen lohkossa Belgia on varmistanut neljännesvälieräpaikkansa. Belgia on voittanut molemmat pelinsä, joten se on kuudessa pisteessä. Tanskan voittanut Huuhkajat ja Suomen kukistanut Venäjä ovat kolmessa pisteessä. Tanskan pistesaldo on toistaiseksi nolla.

Kustakin EM-lohkosta etenee jatkoon kaksi parasta. Lisäksi jatkopeleihin pääsee neljä parasta lohkokolmosta, joten kahden lohkokolmosen urakka päättyy alkulohkovaiheeseen.

Voittamalla Belgian Suomi olisi B-alkulohkossa ykkönen tai kakkonen ja etenisi varmuudella jatkoon.

Tasapelillä Suomi olisi neljässä pisteessä ja lohkon kakkonen tai kolmonen. Lohkokolmosten vertailussa neljä pistettä riittäisi hyvin todennäköisesti jatkopaikkaan.

Mikäli Suomi häviää Belgialle, Huuhkajien lohkosijoitus on toinen, kolmas tai neljäs. Lohkon kakkosena Huuhkajat etenisi varmasti ja kolmosena mahdollisesti jatkoon. Lohkojumbona urakka päättyisi. Useissa lohkoissa kolmonen saattaa kerätä neljä pistettä, joten kolme pistettä ei luultavasti riitä lohkokolmosten vertailussa.

Myös se on auki, missä Huuhkajat mahdollisen neljännesvälieränsä pelaa.

Mikäli Suomi on lohkon kakkonen, urakka jatkuu 26. kesäkuuta Amsterdamissa A-lohkon kakkosta vastaan. Jos Suomi etenee lohkokolmosena jatkoon, joukkue pelaa neljännesvälieräkamppailunsa 28. kesäkuuta Bukarestissa tai päivää myöhemmin Glasgow'ssa. Bukarestissa vastaan tulisi F-lohkon ja Glasgow'ssa E-lohkon ykkönen.

Lohkovoittajana Huuhkajat pelaisi 27. kesäkuuta Sevillassa yhtä lohkokolmosta vastaan. Kolmoseksi päätyessään Huuhkajat saattaa joutua jännittämään mahdollista jatkopaikkaansa Belgia-ottelun jälkeen. Alkulohkovaihe päättyy vasta keskiviikkona.

Helpolla Suomi ei Belgiaa vastaan pääse. Maailmanlistan ykkösenä komeileva Belgia tuskin lepuuttaa monia avainpelaajiaan, vaikka se on varmistanut jatkopaikkansa. Lohkovoittoa se ei ole varmistanut.

Belgian päävalmentaja Roberto Martinez vihjasi Tanska-ottelun jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että nimekkäät Axel Witsel, Kevin De Bruyne ja Eden Hazard ovat Suomea vastaan avauskokoonpanossa. Martinez haluaa kolmikolle lisää pelituntumaa.

"He ovat valmiita aloittamaan Suomi-ottelun. Seuraava kysymys on, pystyvätkö he pelaamaan 90 minuuttia. Saatamme saada vastauksen Suomi-ottelussa."

Myös kokeneen Thomas Vermaelenin on määrä olla Suomea vastaan Belgian avauksessa.

Suomi ja Belgia kohtaavat maanantaina kello 22 alkavassa ottelussa. Kööpenhaminassa pelataan samaan aikaan Venäjän ja Tanskan välinen kamppailu.