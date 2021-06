Oletko pohtinut, miten moottorisahalla veistetään? Joensuun torilla voi seurata kurssia maanantaina

Puunvestipäiviä järjestetään muun muassa Mustilan arboretumissa. Juha Käkelän käsissä sahalla syntyi tällä kertaa kotka.

Moottorisahalla veistämistä voi opetella tulevana maanantaina Joensuun torilla karhuveistoksista tunnetun ylöjärveläisen Juha Käkelän johdolla. Hän on pitänyt kursseja ympäri Suomea.

Kurssin järjestää Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys.

”Monille ihmisille on yllätys, miten hienoa jälkeä mottorisahalla voi saada aikaan. Nyt mukaan kurssille on tulossa kokeilemaan useita aivan ensi kertaa moottorisahaan veistomielessä tarttuvia”, kertoo MSL:n kehittämispäällikkö Timo Reko tiedotteessa.

Kurssille on otettu yli kymmenen osallistujaa. Se on osa MSL:n Veistäen-hanketta, johon on saatu rahoitusta Pohjois-Karjalan maaseutupalveluista.

Käkelä itse osallistuu jo kahdeksannen kerran Karhufestivaalin veistokilpailuun elokuussa. Tänä vuonna tapahtuman aloituspäivänä on erillinen Mestarit Mantsissa -kutsuveistokisa. Se on osa Pohjois-Karjalan 300-vuotisjuhlintaa.

Veistokurssi 21.6. Joensuun torilla kello 15–21.

Ilomantsin Karhufestivaalit 12.–15.8. ja Ilomantsin Ihmeiden Ilo!Talo-näyttely 1.7.–15.8.