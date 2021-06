Vihdanteon maailmanmestari kertoo, miten teet virkeän vihdan juhannussaunaan

Rami Marjamäki

Pentti Hakala tekee Suomen- ja maailmanmestarin taidolla vihdan.

Vihdanteon maailmanmestariksi Liettuassa vuonna 2001 valittu 80-vuotias Pentti Hakala Ikaalisista kertoo, että nyt alkaa olla paras vihdantekohetki.

Usein talvivihta tehdään juhannuksen jälkeen vähän keväästä ja lehtien tulosta riippuen. Hakalan mukaan paras aika on syntyvästä kuusta eli uudesta kuusta viikko eteenpäin, kun lehti vain on saavuttanut täyden kasvunsa. Tänä vuonna uusikuu on 10.6. ja 10.7.

Hakala tekee noin 55 senttiä pitkän vihtansa lehtien nurja puoli ulospäin latoen ensin toiselta puolelta ja sitten toiselta. Hakalan mielestä vastan teko on eri asia, se on pitempi ja pyöreämpi.

"Vitsas eli sidontavarpu kannattaa tehdä ensin, ettei vihtaa tarvitse päästää kädestään ennen kuin se on valmis."

Vitsas kannattaa ottaa maasta kasvavasta koivun taimesta, josta raapataan puukolla kuori ja tehdään kierre käsillä tyvipää jalan alla siten, että toinen käsi on koko ajan kierteen kohdalla.

Vihta kannattaa tehdä pääosin kestävistä rauduskoivuista, mutta sisälle voi laittaa tuoksuvampia hieskoivuja. Lisäksi mukaan voi laittaa mustaherukan tai suopursun tuoksua lisäämään.

"Vihtaa kannattaa aina tuoksutella ennen ropsuttelua, se on saunomisen parhaita hetkiä."

Vihdanteossa ei Hakalalta mene kovin kauan. Liian pitkät oksat ja urvut voi veistellä puukolla lopuksi pois. Siteen hän kiertää ja sitoo taitavasti, että vihta on tukeva ja siinä on myös lenkki ripustamista varten.

"Vihta säilyy kauemmin, kun se pysyy kosteana saunomisen aikana. Kova kuumuus ja kuivuus korventaa lehdet. Saunomisen jälkeen vihta kannattaa laittaa ilmavaan varjoisaan paikkaan, jolloin sen voi käyttää useampaan kertaan." Hakala myös pakastaa vihtoja talvikäyttöön siten, että käärii tuoreen vihdan tiiviisti muovikelmuun.

"Vihdan voi tehdä saunan lämmityksen aikana. Kun aloittaa lämmityksen, ei saa olla kiire. Tähän aikaan tuore vihta on parhaimmillaan. Sitä ei tarvitse hautoa, mutta sen voi kastella kylmään veteen ennen vihtomista."

Jos vihta ei ole uunituore, sitä pitää hautoa haaleassa vedessä saunan lämmittämisen aikana, etteivät lehdet irtoa.