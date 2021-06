Missä päin Suomea juhannusta kutsutaan mittumaariksi? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 24.06.2021 1. Tämän hetken maailman nopein kylmäverinen Odd Herakles saapuu Suomeen. Millä radalla se juoksee juhannuspäivänä? 2. Missä hevosalan oppilaitoksessa ei ole käytössä simulaattoria? 3. Missä päin Suomea valokki-sana tarkoittaa lakkaa eli hillaa? 4. Missä päin Suomea juhannusta kutsutaan mittumaariksi? 5. Missä paikkakunnalla leppäkerttuja kutsutaan myös "lehmänpainajaisiksi"? 6. Juhannuksena on alun perin juhlistettu Suomessa: 7. Juhannuskoivut ovat monelle tuttuja, mutta missä päin Suomea on harrastettu latvatupsuun asti karsittuja juhannuskuusia? 8. Mitä tapahtuu 25. heinäkuuta? 9. Kuinka monta merimetsoparia Suomessa pesii? 10. Mikä on pralletriini?