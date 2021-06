Tapakouluttaja antaa ohjeet mökkivierailua pohtivalle ja tyrmää ilmoittamatta poikkeamiset – kuokkavieraiden aika on ohi, eikä mökkivieras ei tule hotelliin

Heta-Linnea Kovanen

Kuokkavierailut ja ilmoittamatta poikkeamiset eivät ole nykyaikana sopivia, sillä isäntäväki ei ole ympäri vuorokauden valmiudessa ottamassa vieraita vastaan, muistuttaa tapakouluttaja.

Kenellä on oikeus tulla mökille vierailulle, kuinka pitkän aikaa vieraan on sopivaa viipyä ja mitä kannattaa viedä mukanaan?

Tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen antaa ohjeet mökkivierailuetikettiin. Hän aloittaa kertomalla, että entisajan mökkivierailut olivat huomattavasti muodollisempia ja jähmeämpiä kuin nykyään.

"Ennen vieraiden tehtävänä oli ihastella isäntäväen kesäoloja ja olla palveltavina."

Vuosikymmenten saatossa on tapahtunut vierailumuutos on vienyt vierailut enemmän ranskalaisen kulttuurin suuntaan, Valonen huomauttaa. Vieraat osallistuvat isäntäväen arkeen ollessaan kyläilemässä, kuten Ranskassa on tapana.

"Aina on syytä kysyä, miten voin auttaa. Vastaavasti isäntäväki voi tarjota vaihtoehtoja ja kysyä, haluaisitko auttaa saunapuiden kanssa vai vedenkannossa."

Ketkä ovat tervetulleita mökille? Valosen mukaan nykyajan mökki ei ole irrallaan muusta elämästä.

Valonen tottui omassa lapsuudessaan karjalaiseen vierailutapaan: maalla mentiin ja poikettiin ihmisten luona kyselemättä. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet.

Kuokkavierailut ja ilmoittamatta poikkeamiset eivät ole nykyaikana sopivia, sillä isäntäväki ei ole ympäri vuorokauden valmiudessa ottamassa vieraita vastaan.

"Nykyaikana kaikilla on puhelin, ja sitä on syytä käyttää. Pitää myös muistaa kulttuurierot. Jos vaikka Ranskassa ilmoittaa tulostaan tuntia tai paria ennen, ovi on vieraalle auki, mutta Suomessa varoitusaika on pidempi."

Jos tavallinen arki jaetaan ystävien kanssa, mutta serkun kanssa on viimeksi tavattu 20 vuotta sitten, on sanomattakin selvää, ettei serkku voi noin vain kutsua itseään mökille.

Valonen kehottaa serkkua soittamaan etukäteen ja kysymään, voisiko hän piipahtaa ohikulkumatkallaan, koska viime tapaamisesta on jo pitkä aika. Piipahtaminen tarkoittaa Valosen mukaan lähtökohtaisesti tunnin tai kahden vierailua.

Kohtelias serkku vie pullat mukanaan, sillä mökkiläisten lähin kauppa voi olla pitkän auto- tai venematkan päässä, eikä mökillä voi välttämättä tilan tai sähkön puutteen vuoksi säilyttää suurta vierasvaraa.

Ruoan lisäksi hyviä mökkituliaisia ovat muutkin asiat, joita mökillä joka tapauksessa tarvitaan, kuten saippua. Jos mökillä on tarkoitus nauttia lasilliset, vieraan on kohteliasta viedä tuliaispullo mukanaan.

Entä, jos vieras syö esimerkiksi vain gluteenitonta, vegaanista ruokaa, jossa ei ole lisättyä sokeria? Valosen vastaus on lyhyt ja ytimekäs.

"Tällainen henkilö vie omat eväät mukanaan."

Mökkivieraan ei pidä olettaa, että vierailu automaattisesti tarkoittaa yön yli viipymistä.

"Jos isäntäväki itse ehdottaa, että voisitte te yöksikin jäädä, silloin vierailla on takakontissa omat lakanat, pyyhkeet ja laudeliinat, jotka viedään sitten omaan kotiin pestäväksi", Valonen huomauttaa.

Jos kyse on vieraista, joita isäntäväki tietää tapaavansa mieluiten vain lyhyen aikaa, on kohteliasta sopia esimerkiksi, että vieraat voivat tulla iltapäiväkahveille kello 14 ja että isäntäväellä on muuta menoa kello 16 alkaen.

Entä saako mökkivierailulle tuleva serkku ottaa lapsensa mukaan? Valosen mielestä pitäisi olla itsestäänselvää, että vanhemmat ovat opettaneet lapsilleen hyvät käytöstavat, jotta he eivät aiheuta hämminkiä.

"Ei pitäisi käydä niin, että vieraat ovat kasvattaneet lapsensa vapaasti ja päästävät heidät ruokapöydästä sohvalle hyppimään ja sotkemaan, koska sitten ollaan kiusallisessa tilanteessa pohtimassa, kuka on vastuussa."

Vieraan on muistettava, että hän on nimenomaan vieras. Esimerkiksi siisteyskäsitykset ovat eri ihmisillä hyvin erilaiset.

"Jos haluamme, että kaikki on samalla tavalla kuin kotona, silloin pysymme kotona. Vierailun tarkoitus on nauttia yhteisestä ajasta, ei mennä arvostelemaan muiden nurkkia. Näin pysymme ystävinä myös jatkossa", Valonen painottaa.

Hän lisää, että kaiken kaikkiaan mökkivierailut, kuten mitkä tahansa vierailut, vaativat tilannetajua.

"Kun koirat kohtaavat, ne nuuhkivat nenillään ja ottavat tilanteen selville. Ihmiset nuuhkivat tunneälyllä ja tulkitsevat tilanteita."