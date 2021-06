Varo jenkkakahvoja – ne voivat katkaista elämän jenkan kesken

Jukka Pasonen

Vyötärön ympärysmitta on amerikkalaistutkimuksen mukaan yksinkertainen ja halpa testi ylipainon arviointiin.

Ylipainon seurannassa käytetään yleisesti painoindeksiä eli painon ja pituuden neliön suhdetta. Painoindeksillä on kuitenkin rajoituksensa. Se voi olla sama lihaksikkaalla painonnostajalla, omenavatsaisella miehellä tai päärynän muotoisella naisella.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että rasvan paikka on kuitenkin ratkaiseva terveysriskin arvioinnissa. Vatsarasvalla sekä ihon alla että etenkin vatsaontelon sisällä on korkein riskikerroin. Eli omenavatsaisella on kohonnut riski saada sydäntauti, diabetes tai kuolla ennenaikaisesti.

Amerikan sydäntautiyhdistyksen asiantuntijat korostivatkin tuoreessa kirjoituksessaan yksinkertaisen ja halvan testin käyttöä vastaanotolla ylipainon arvioinnissa: vyötärön ympärysmitta. Toki jokainen voi testin kotonakin tehdä. Meillä vyötärölihavuuden raja on naisilla 88 ja miehillä 102 senttimetriä.

Jenkkakahvat, joiksi vyötärölle kerrostunutta rasvaa osuvasti kutsutaan, voivat siis katkaista elämän jenkan kesken. Onneksi ne häviävät syömällä sopivasti ja lisäämällä liikuntaa. On se sitten vaikka jenkkaa.

Linkki amerikkalaistutkimukseen Circulation -tiedejulkaisussa

Lääkäri-palstan kirjoittaja on lääketieteen tohtori.