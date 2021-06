Luulitko, että Tanska on aina ollut olutmaa? Juomakulttuuri muuttui 1800-luvulla

Antti Raatikainen

Moni luulee, että Tanska on ollut aina merkittävä olutmaa.

Yksi mielenkiintoinen sivujuonne alkoholin historiassa liittyy käsitykseen Tanskasta olutkansana. Koska nykyisin Tanska on merkittävä olutmaa, luulevat monet, että näin on ollut aina, ja Tanskassa on juotu olutta runsaasti jo useiden vuosisatojen ajan.

Eri maiden juomakulttuuriin perehtynyt Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori Kustaa H.J. Vilkuna huomauttaa, etteivät tanskalaiset suinkaan ole aina olleet olutkansaa.

Tanskan kehittyminen nykyisenkaltaiseksi oluen suurvallaksi juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin viinalle määrättiin maassa 1000 prosentin valmistevero.

"Se tarkoitti sitä, ettei sitä (viinaa) kukaan enää halunnut", Vilkuna sanoo.

Valmisteveron käyttöönoton jälkeen kulutus siirtyi miedompiin alkoholijuomiin. Koska viinan juominen piti kulttuurisista syistä korvata jollain, alkoivat tanskalaiset juoda olutta.

"Eivät he olleet olutkansa. He joivat viinaa siihen saakka", Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori muistuttaa.

