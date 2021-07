Klamydian Vesa Jokisen rakkaimmat lapsuuden kesämuistot vievät mummolaan Ylistaroon: – ”Olin kymmenen vanha, kun paappa löi traktorin avaimet käteen ja sanoi, että mee poika äestämään pelto"

Johannes Tervo

Klamydia-yhtyeen laulaja Vesa Jokinen viettää mahdollisimman paljon aikaa kesällä Kyrönjoen rannalla. Hän on löytänyt Ylistarosta täydellisen vastapainon hektiselle keikkaelämälle.

Klamydia-yhtyeen laulajana tunnettu Vesa Jokinen on asunut koko ikänsä Vaasassa, mutta lapsuuden kesät hän vietti mummolassaan Kyrönjoen rannalla Ylistarossa.

Kaupunkilaispojan kesälomat eivät olleet pelkkää leikkiä ja löhöilyä. Pientilalla riitti työsarkaa, joten edesmennyt isoisä Esko keksi lapsenlapsilleen monenmoista puuhasteltavaa.

”Olin kymmenen vanha, kun paappa löi traktorin avaimet käteen ja sanoi, että mee poika äestämään pelto. Ensin istuin hänen sylissään, mutta pian sain ajaa pellolla yksinäni. Paappa opetti myös kylvämään ja istuttamaan perunaa. Tykkäsin ihan älyttömästi maatöistä”, Jokinen muistelee hymyssä suin.

Jokisen paappa oli sotaveteraani ja vanhan kansan työmies. Kun muiden pikkupoikien sankareina oli Teräsmiehiä ja Tarzaneita, Jokinen ihaili omaa isoisäänsä. Hän peri tältä perinteikkään arvomaailman ja työnteon moraalin.

”Paappa oli hauska seuramies. Siellä missä hän oli, riitti naurua ja tarinoita. Toimeliaana miehenä hän perusti veteraanikuoron Ylistaroon. Sodan jälkeen hän pyöritti omaa tiilitehdasta ja leipomoa, mutta lopulta hän rupesi maanviljelijäksi.”

Jokinen ymmärsi jo poikasena sen, että sotaveteraanit ovat tehneet suuria uhrauksia maamme eteen. Pikku-Vesaa kiinnostivat hauskat ja värikkäät sotajutut, mutta paappa vaikeni raskaimmista sotakokemuksistaan.

Mummolan lähellä sijaitsi osuuskauppa, jossa kylän veteraanit kokoontuivat. Siellä hän sai kuulla raaempia sotatarinoita.

Jokisen luotsaama Klamydia lukeutuu suomirockin tervaskantoihin. Vaasalaisyhtye on myynyt yli 750 000 albumia ja tehnyt 3000 keikkaa.

Toukokuussa julkaistu Hiljainen pöytä läheltä orkesteria -levy nousi saman tien Suomen albumilistan ykköseksi, kuten monet edellisetkin levyt.

Levyn nimi on peräisin Jokisen paapalta, joka huumorimiehenä tapasi ravintolaan mennessään sanoa haluavansa hiljaisen pöydän läheltä orkesteria.

Jokinen vietti hyvän ja normaalin lapsuuden. Äiti työskenteli äidinkielenopettajana ja isä insinöörinä. Perheen lapsille luettiin paljon. Sen ansiosta sanavarasto kehittyi ja Jokisesta tuli ahkera kirjojen lukija.

Perheessä tuettiin harrastuksia. Jokisen ykköslajiksi tuli jääkiekko.

”Pelasin lätkää kahdeksan vuotta Vaasan Sportissa. Viisitoistavuotiaana rumpujensoitto, omenaviini ja tytöt rupesivat kiinnostamaan enemmän, joten pelaaminen jäi.”

Sitten bänditouhut veivät mennessään. Vaasan Rock-Werstaan treenikämppäyhteisöstä tuli tärkeä paikka Jokiselle. Punk-bändejä tuli ja meni. Vuonna 1988 yksi yhtyeistä nimettiin Klamydiaksi. Nimeksi valittiin huonoin, mitä joku keksi ehdottaa.

Porukan alkuperäisenä tarkoituksena oli tehdä yksi keikka, mutta yhtyeestä tuli jotain suurempaa. Klamydian toimintaa on aina leimannut vahva ja suunnitelmallinen yrittäjähenkisyys. Vuonna 1992 yhtye perusti oman Kråklund-levymerkin ja kaupan omien levyjensä julkaisemista varten.

Johannes Tervo

Jokinen ei pidä siitä, että suomalaiset yrittäjät laitetaan ilmastoimien maksumiehiksi. ”Jos me ruoskitaan omia yrittäjiä kaikenlaisilla ympäristömaksuilla, niin ei me pian pärjätä kenellekään.”

Muusikon ammatti ja yrittäjyys eivät olleet Jokisen ykkösvaihtoehto. Hänestä piti tulla toimittaja. Lukion jälkeen hän opiskeli medianomiksi ja kävi tiedotuslinjan. Hän työskenteli 90-luvun alussa Vaasan paikallislehdissä ja radioissa.

”Ajattelin palata toimittajan hommiin, kun Klamydian suksee menee ohi, mutta ei ole tarvinnut, kun se on jatkunut 33 vuotta.”

Klamydia on ollut jo vuosikymmeniä yksi ahkerimmin keikkailevista bändeistä. Vankin fanipohja löytyy maaseudulta ja pienistä kaupungeista, mutta viime vuosina myös isojen kaupunkien keikat ovat olleet loppuunmyytyjä.

Jokinen ei ole kiinnostunut politiikasta, mutta kun puhe siirtyy päivänpolttaviin asioihin, mielipiteitä alkaa tipahdella. Hänellä on kova huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta.

”Pelko ja epävarmuus lisääntyvät maailmassa koko ajan. En tiedä, mihin tässä ollaan menossa. Etenkin ilmastonmuutos huolestuttaa ihan perkeleesti. Olen hommannut itselleni hybridiauton ja mulla on maalämpötalo. Se on oma panokseni asian eteen”, mies toteaa vakavissaan.

Jokinen ei pidä siitä, että suomalaiset yrittäjät laitetaan ilmastoimien maksumiehiksi.

”Jos me ruoskitaan omia yrittäjiä kaikenlaisilla ympäristömaksuilla, niin ei me pian pärjätä kenellekään.”

”Suomella ei mielestäni ole saastumisen kannalta juuri mitään merkitystä. Täällä ollaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisia. Enemmän tekoja pitäisi vaatia esimerkiksi Kiinalta, Intialta ja Yhdysvalloilta."

Johannes Tervo

Klamydia on nyt suositumpi kuin koskaan. Kiinnostusta on lisännyt Jokisen osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan viime vuonna.

Maailma on muuttunut hurjasti Klamydian perustamisajoista. Jokinen kaipaa 80-lukua, jolloin sai istua rauhassa merenrannalla, ilman että kukaan soitteli tai viestitteli perään. Sosiaalista mediaa hän käyttää harvakseltaan. Facebookissa hän ei ole, mutta Instagram-tili löytyy.

”Olen aina ollut sitä mieltä, että ihminen pärjäisi paremmin ilman internettiä. Ottaisin mielelläni takaisin ajan, jolloin soiteltiin lankapuhelimella ja keikkapäivät merkattiin ruutuvihkoon.”

”90-luvun alussa tutustuin kitaristiimme Jakke Heliniin kirjeitse, vaikka molemmat asuimme Vaasassa. Vasta kirjeenvaihdon jälkeen tapasimme ja aloimme soittaa yhdessä.”

Vapaa-ajallaan hän mieluiten viettää aikaa perheensä kanssa ja harrastaa liikuntaa. Rellestysvuodet ovat Jokisen mukaan takana ja elämän palaset on laitettu tärkeysjärjestykseen.

Klamydialta peruuntui koronan takia yli sata keikkaa. Yhtye palasi juhannuksena keikkalavoille ja keikkoja on sovittu koko loppuvuodelle.

Klamydia on nyt suositumpi kuin koskaan. Kiinnostusta on lisännyt Jokisen osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan viime vuonna. Keikoilla näkee myös pikkulapsia ja isovanhempia ja nyt mummotkin tunnistavat Veskun maitokaupassa.

Vain elämää avasi Jokisen sielunmaisemaa ja tekstejä uudella tavalla. Hänen jaksossaan koettiin yksi vaikuttavimmista Vain elämää -hetkistä, kun Jannika B esitti Martta-tyttärensä kanssa Klamydian levyttämän herkän Pyyntö-kappaleen.

Ylistaron mummola on nykyään suvun kesäpaikka ja Jokinen viettää siellä mahdollisimman paljon aikaa kesällä.

”Olen hyvin maaseutuhenkinen suomalainen juntti. Olen oppinut arvostamaan maaseutua ja koen kaipuuta sen rauhaan ja vihreyteen.”

”Tykkään tehdä puuhommia ja maatöitä. Tänä aamuna kastelin pensaita. Ei kovin rokkenrollia puuhaa, mutta hemmetin hauskaa."

Johannes Tervo

Vesa Jokinen viettää ison osan kesästään mummolassa, joka on nykyisin hänen perheensä kesäpaikkana. Paapan aikoinaan hankkima Valmet 502 -traktori on yhä käytössä. ”Täällä on riittävästä tilaa ympärillä. Kun heittää kiven, se putoaa aina omalle maalle”, mies toteaa.

Vesa ”Vesku” Jokinen

Klamydia-yhtyeen laulaja ja lauluntekijä. Usvaputki Oy:n toimitusjohtaja. Julkaissut myös soololevyn ja kaksi albumia Vesku Jokinen & Sundin pojat -yhtyeellä.

Syntynyt 1970 Vaasassa. Perheeseen kuuluu avovaimo ja kaksi lasta.

Harrastaa säännöllisesti liikuntaa. Päälajina on kickboxing. ”Muut treenaajat ovat puolet nuorempia, joten olen helisemässä ja koitan ontua mukana. Liikunnan ansiosta pystyn vielä nostamaan jalan kattoon ja tekemään spagaatin keikoilla.”

Intohimoinen kirjojen lukija. ”Minulla on koko ajan joku kirja kesken. Tällä hetkellä luen Pave Maijasen elämäkertaa.”

Keikkaelämästä: ”Keikkabussissa on nykyisin aika rauhallista. Örvellyksen sijaan neljä ukkoa räplää kännyköitään. Tulemme hyvin toimeen tien päällä vielä vuosikymmenten jälkeenkin. Jos riitoja joskus harvoin on, ne sovitaan saman tien.”

Vesa Jokinen