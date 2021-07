Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkavat maanantaina – katso ihastuttava video lapsitanssiryhmä Miniottosten harjoituksista

Freelance-kuvaaja

”Kaustisella ja sen lähialueilla on lähes puolitoista vuotta kärvistelty ilman elävän musiikin konsertteja. Uskon, että karvat nousevat pystyyn, kun ensimmäiset konsertit pärähtävät käyntiin ja yleisöstä kuuluvat aplodit.”

Näin arvelee Kaustisen kansanmusiikkijuhlien toiminnanjohtaja Valtteri Valo.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkavat maanantaina ja jatkuvat sunnuntaihin. Konsertit järjestetään poikkeuksellisesti tänäkin vuonna koronatilanteen vuoksi.

Kansanmusiikkijuhlat järjestetään yksittäisinä konsertteina. Keskipohjanmaa-areenalla järjestetään kymmenen konserttia ja Kaustinen-salissa on 15 konserttia. Yleisörajoitus areenalla on 500 henkilöä ja Kaustinen-salissa 50 henkilöä.

”Konserteissa takaamme kaikille tarvittavan turvavälin. Olemme neuvotelleet turvallisista järjestelyistä Keskipohjanmaan Sosiaali-ja terveyskuntayhtymän kanssa, jossa on ollut infektiolääkäri mukana”, Valo sanoo.

Rajoitettujen yleisömääräkonserttien lisäksi järjestetään Virtuaalikaustinen, jossa esitetään suorana striimattuja mutta myös etukäteen nauhoitettuja konsertteja.

”Lippuja on myyty mukavasti tähän mennessä”, kertoo Valo.

”Virtuaalikaustisen puolella ehdottomana hienoutena on pelimanniohjelma. Kuka tahansa on voinut lähettää meille Youtuben kautta videon, joka esitetään pelimanniohjelmassa. Esiintyjiä on laidasta laitaan”.

Teemana kansanmusiikkijuhlilla on tänä vuonna puolalainen tanssilaji polska, jota ei ole aiempina vuosina nähty. Maakuntateemana on puolestaan Kymenlaakso.

Kansanmusiikkijuhlien yksi huipentumista on 3–23-vuotiaista muodostuvien Ottosten tanssiryhmien esitykset. Yhteensä paikallisia harrastajatanssijoita on 170.

”Ottoset esiintyvät 11 eri ryhmässä 3–4-vuotiaiden kokoonpanosta vanhempien omaan ryhmään. Yksi esityksistä toteutetaan yhdessä Näppäreiden, musiikkiryhmän, kanssa. Ryhmien välisiä ohjelmia ei koronatilanteen vuoksi toteuteta tänä vuonna”, kertoo Ottosten ohjaaja Marika Timonen.

”Esitykset sisältävät lasten ja nuorten senhetkisen osaamisen näyttämistä. Odotamme jännityksellä näytöksiä, sillä Ottosilla on ollut viimeksi kaksi vuotta sitten esitys.”

8-vuotias Iida Virkkala odottaa innolla esiintymistä. Hän aloitti Ottosten ryhmässä 3-vuotiaana.

”Tämä on neljäs kerta, kun tanssin Ottosten kanssa kansanmusiikkijuhlilla. On kivaa päästä pitkästä aikaa esiintymään.”

Kaustisen Vuoden yhtyeeksi on valittu harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi ja harmoonivelho Eero Grundströmin muodostama duo-yhtye. He esiintyvät perjantai-iltana Kaustinen-salissa.

”Konserttimme tulee olemaan kuin kesäinen kukkakimppu. Soitamme kappaleita uudelta Mielo-levyltämme ja myös perinteistä kansanmusiikkia,” Kalaniemi kertoo.

Hänen mielestään on upeaa, että Kaustisen festarit pystytään järjestämään. Odotukset festareita kohtaan ovat riemulliset ja iloiset.