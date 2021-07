Nuoret tuottajat pääsivät ääneen Maaseutumedian videosarjassa – "Niin ajattelin elää elämäni, että mulla on vanhana gubbena kerrottavaa"

Kuvakaappaus YouTubesta

Sam Borup ja Saana Kamunen esiintyvät Young Finnish Village Folk -videosarjan ensimmäisessä osassa. Pariskunta kasvattaa lihakarjaa Numlahden kartanolla Nurmijärvellä.

"Ennemmin olen vanhainkodissa sillä puolen pöytää missä juttuja kerrotaan enkä sillä puolella mistä niitä kuunnellaan. Niin ajattelin elää elämäni, että mulla on vanhana gubbena kerrottavaa."

Näin lataa Numlahden kartanon nuori isäntä Sam Borup videolla, joka avaa 10-osaisen sarjan nuorista suomalaisista maaseutuyrittäjistä.

Borup esittelee Angus-emolehmäkarjaansa ja tilan metsiä kertoen samalla näkemyksistään. Kaiken yrittämisen keskellä Borup on sitä mieltä, että elämästä ja eritoten Suomen kesästä pitää myös nauttia.

Young Finnish Village Folk -videosarjaa rahoittaa MTK:n säätiö. Sarjan tuottaa ja sitä julkaisee Maaseutumedia.

Maaseutumedian Youtube-kanavalla nuoria viljelijöitä on nähty aiemminkin. Viime vuodet siellä pyöri yhdessä kroatialaisen maatalouskanavan ja Slovenian yleisradion kanssa tehty sarja nuorista tuottajista eri puolilta Eurooppaa.

"Nyt teen videoita suomalaisista nuorista farmareista. Heillä on paljon sanottavaa, on hyvin erilaisia tapauksia. Nämä kaverit tuovat hyvin esiin, millainen on maatalouden tilanne", Maaseutumedian yrittäjä Hannu Koivisto kertoo.

Videoissa haastateltavat pääsevät itse ääneen.

"Sanoma menee parhaiten perille, kun ihminen saa itse puhua. Borupin tarina on hyvä esimerkki siitä. Hän kertoo miten hiilensidonta kuuluu maatalouteen olennaisena osana. Metsien hakkuustakin hän kertoo, kuinka kestävää se on."

Koivisto on tehnyt videoita neljä vuotta ja luonnehtii itseään itseoppineeksi amatööriksi.

Tunnustustakin on tullut. Koivisto oli kuvaamassa Italian Calabriaan asettuvista siirtolaisista kertovaa lyhytdokumenttielokuvaa, joka nousi eurooppalaisen Civis-televisiopalkinnon ehdokkaaksi vuonna 2018.

"Siitä olen tosi ylpeä, että Koivistonkylän isäntä on saanut tällaisen sulan hattuunsa."

Tärkeänä opettajana on ollut hänen slovenialainen toimittajavaimonsa.

"Häneltä olen oppinut, miten dokumenttielokuva jaetaan osiin ja syntyy draaman kaari."

Koivisto asuu vaimonsa kanssa Sloveniassa, ja käy Suomessa noin kerran kuukaudessa juttukeikoilla. Kirjoittaminen ja kuvaaminen on syrjäyttänyt pysyvästi viljelijän työt.

"Välillä tuloo mielehen, että kuinka sitä viitti mennä joka päivä sikoja hoitamaan. Nyt intohimo on vaihtunut kirjoittamiseen. 61-vuotiaan kroppakin soveltuu tällaiseen paremmin."