Omenankasvatusta Kainuussa? Kajaanissa monet eri hedelmäpuut tuottavat jo kunnon sadon

Miska Puumala

Urpo Haatajan palstalta Kajaanin Ensilästä löytyy monia marjapensaita ja hedelmäpuita. Puutarhanhoitoa tulee harrastettua päivittäin.

Ensilän palstaviljelmien vierestä lähtee salainen polku, jonka päässä odottaa yllätys: tiipiikylä ja satoja kivistä maalattuja leppäkerttuja.

"Ne ovat joka kerta eri paikassa, kun tänne tulee", palstojen perustaja Leena Valtanen kertoo.

Tiipiit ovat syntyneet leipomon suurista jauhosäkeistä. Leikkipaikka sijaitsee vanhan pihan paikalla, joten sen ympärillä kasvaa muiden puskien lisäksi viinimarjoja. Tunnelma on taianomainen.

Viinimarjoja on tarjolla myös lasten puutarhassa, jossa lapset käyvät niitä poimimassa.

Aivan parkkipaikan ja vesipisteen vieressä on sen sijaan istutuslaatikot hieman vanhemmille puutarhureille. Alue on aidattu ja puhdistettu kokonaan rikkaruohoista.

"Idea tähän osaan palstoista tuli viime keväänä, kun yli 70-vuotiaiden piti varoa koronaa", Valtanen kertoo.

"Tänne pääsee pyörätuolilla ja rollaattorilla. Laatikosta voi vuokrata omille istutuksilleen vaikka vain yhden rivin, johon laittaa tilliä."

Palstojen määrä Kajaanin Ensilässä kasvaa, tällä hetkellä niitä on 160. Korona on lisännyt Intoa puutarhanhoitoon. Lisäksi ilmastonmuutos parantaa eri lajikkeiden mahdollisuuksia selvitä Kainuussa.

Tänä kesänä palstoille on istutettu myös uusia hedelmäpuita, joita viljelijät ovat saaneet ostaa omikseen. Puut palstoille hankki Ari Partasen Kauppapuutarha.

Ari Partanen on kokeillut erilaisten hedelmäpuiden kasvatusta Kajaanissa jo yli 20 vuoden ajan.

"Omenapuita on noin 60 erilaista. Hyvin ovat menestyneet, viime vuosina kevät on ollut aikaisemmassa ja syksy pidempi."

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat Kainuussa Partasen mukaan paitsi lisääntyneenä lämpönä, myös rajuina myrskyinä.

"Niitä on monta kertaa vuodessa. Myrskyt ovat repineet omenapuitakin irti juurineen."

Omenapuiden kukinta alkaa Kajaanissa noin viikkoa muuta mannermaata myöhässä.

"Pitkä päivä auttaa puita ottamaan kesän aikana kiinni ja ensimmäiset omenat kypsyvät jo elokuun puolivälissä", Partanen kertoo. "Satoa tulee useampi sata kiloa vuodessa."

Tämä vuonna omenapuiden raakileiden määrä näyttää jopa käsittämättömän suurelta. Hedelmiä tuottavat myös kirsikka, luumu- ja päärynäpuut.

Partanen on ollut erityisen tyytyväinen puutarhansa hyönteishotelleihin, joiden ansiosta pölytys on onnistunut hienosti. Niitä on rakennettu myös Ensilän palstoille.

Myös Urpo Haataja iloitsee palstojen uusista hedelmäpuista. Mitä enemmän puita lähiympäristössä kasvaa, sitä paremmin pölytyksen voi onnistua Haatajan oman palstan puissa.

Haatajalla palstoja on jo monta: kaksi monivuotisille kasveille ja yksi jaettu palsta perunoille.

"Kokeilemme täällä, mitä Kainuussa voi kasvattaa", Haataja kertoo.

Varhaisperunoita saatiin esikasvatuksen ansiosta syödä jo ennen juhannusta. Lämmöllä on myös varjopuolensa: tänä kesänä kastelemassa on saanut käydä ahkerasti.